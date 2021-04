Após serem convocados pelos vereadores para darem explicações sobre os recursos recebidos pelo governo federal, para combate ao Covid-19, os secretários municipais Alessandra Albani (da Saúde) e Gabriel Costa (da Fazenda), fizerem ontem (8), uma prestação de contas por videoconferência para a Câmara Municipal.

Quase R$ 5 milhões. De acordo com informação passada pelos secretários, no período de 30 de março a 24 de dezembro de 2020, o Governo Federal (por meio do Fundo Nacional de Saúde) efetuou 14 repasses financeiros ao Fundo Municipal de Saúde de Guarapari, no valor total de R$ 4.829.537,91, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus na cidade.

Sobraram pouco mais de R$ 800 mil. Segundo as informações passadas, o total liquidado pela prefeitura – compreendendo todo o valor aplicado em 2020, nas ações contra a pandemia –, foi de R$ 3.967.697,19 e descontando este valor liquidado, do valor recebido do Governo Federal até o final do ano passado, o saldo que restou para a continuidade dos trabalhos de prevenção e tratamento da Covid-19 no exercício de 2021, em Guarapari, foi de R$ 832.990,72.

Durante aproximadamente duas horas, os secretários responderam diversas perguntas e esclareceram dúvidas dos vereadores, acerca dos gastos do município com serviços de saúde.

Transparência. Segundo o vereador Denizart Zazá (podemos) “Na prestação de serviços públicos, a transparência é essencial para que os vereadores tenham acesso às informações públicas, para fiscalizar as ações do Poder Executivo e manter a população bem informada sobre o que acontece na cidade. E neste caso específico que envolve recursos repassados pela União, para o combate à pandemia da Covid-19 em Guarapari, temos a obrigação de saber quanto e como esses recursos foram aplicados na saúde pública municipal e no enfrentamento do coronavírus”.

A vereadora Sabrina Astori (DC) afirmou que “Esta convocação foi muito importante para nós, vereadores, e também para a população em geral, porque na audiência virtual que realizamos no último dia 29 de março, para a prestação de contas da Gestão Fiscal da Prefeitura de Guarapari, referente ao último quadrimestre de 2020, o técnico Robério Ramalhete, da Secretaria Municipal de Finanças – que apresentou o relatório da prefeitura – não soube informar detalhes sobre o quantitativo e a destinação dos recursos recebidos do Governo Federal, para o enfrentamento da pandemia em Guarapari”.

A Audiência Pública completa está no link abaixo.