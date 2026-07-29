Operação do Denarc prende técnica de enfermagem suspeita de desviar fentanil e morfina no ES

Uma técnica de enfermagem, de 31 anos, foi presa nesta quarta-feira (29) suspeita de integrar um esquema de desvio de medicamentos de uso controlado de um hospital no Espírito Santo. Entre as substâncias citadas na investigação estão o fentanil e a morfina, potentes analgésicos sujeitos a controle especial e utilizados em procedimentos hospitalares.

A prisão ocorreu durante uma operação realizada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), que cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Cariacica e Vila Velha. Um homem de 37 anos também foi detido no decorrer das diligências.

Como funcionava o esquema

De acordo com as investigações, a técnica de enfermagem é suspeita de retirar do ambiente hospitalar substâncias de uso restrito como fentanil, morfina, adrenalina e cetamina. O homem de 37 anos detido na ação seria o responsável por receber os medicamentos desviados.

Durante as buscas nas residências e locais indicados, as equipes policiais apreenderam diversos medicamentos de controle especial, entorpecentes, além de uma arma de fogo e outros itens. Todo o material recolhido passará por perícia para instruir o inquérito policial.

Coletiva de imprensa

A Polícia Civil do Espírito Santo informou que outros detalhes sobre o modus operandi dos suspeitos e o andamento das investigações serão divulgados em uma coletiva de imprensa agendada para a tarde desta quarta-feira (29), na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória.