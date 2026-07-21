CBF implanta impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a utilização do sistema de impedimento semiautomático (SAOT) a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A estreia da tecnologia ocorre no sábado, 25 de julho, às 18h30, nas partidas entre Athletico Paranaense x Internacional (Arena da Baixada) e Santos x Chapecoense (Vila Belmiro), estendendo-se a todos os demais jogos da rodada.

O projeto exigiu oito meses de vistorias, testes e capacitação conduzidos por equipes da CBF e da empresa Genius IQ, cobrindo 20 praças esportivas — sendo 19 estádios dos clubes da Série A e a Arena Barueri, local de mando alternativo do Palmeiras.

Velocidade de implementação: Segundo a CBF, a implantação no Brasil foi a mais rápida entre os países que adotaram o sistema. A estrutura cobriu uma extensão de 8,5 milhões de km² em oito meses, superando o ritmo da Premier League inglesa, que levou cerca de um ano para equipar 20 estádios.

Como Funciona o Impedimento Semiautomático (SAOT)?

Captação de Imagens: Cada praça esportiva foi equipada com 28 a 32 câmeras dedicadas e cinco servidores locais para garantir a conexão das imagens em tempo real.

Central do VAR: As imagens são enviadas para a Central do VAR, no Rio de Janeiro, que conta com 10 salas adaptadas com a tecnologia integrada do VAR e do SAOT.

Análise Tridimensional: Os dados captados rastreiam o posicionamento dos jogadores e a bola, permitindo à equipe de arbitragem verificar com mais precisão e rapidez lances complexos de impedimento e toques de mão.

Relação dos Estádios Equipados