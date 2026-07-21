CBF implanta impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a utilização do sistema de impedimento semiautomático (SAOT) a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A estreia da tecnologia ocorre no sábado, 25 de julho, às 18h30, nas partidas entre Athletico Paranaense x Internacional (Arena da Baixada) e Santos x Chapecoense (Vila Belmiro), estendendo-se a todos os demais jogos da rodada.
O projeto exigiu oito meses de vistorias, testes e capacitação conduzidos por equipes da CBF e da empresa Genius IQ, cobrindo 20 praças esportivas — sendo 19 estádios dos clubes da Série A e a Arena Barueri, local de mando alternativo do Palmeiras.
Velocidade de implementação: Segundo a CBF, a implantação no Brasil foi a mais rápida entre os países que adotaram o sistema. A estrutura cobriu uma extensão de 8,5 milhões de km² em oito meses, superando o ritmo da Premier League inglesa, que levou cerca de um ano para equipar 20 estádios.
Como Funciona o Impedimento Semiautomático (SAOT)?
Captação de Imagens: Cada praça esportiva foi equipada com 28 a 32 câmeras dedicadas e cinco servidores locais para garantir a conexão das imagens em tempo real.
Central do VAR: As imagens são enviadas para a Central do VAR, no Rio de Janeiro, que conta com 10 salas adaptadas com a tecnologia integrada do VAR e do SAOT.
Análise Tridimensional: Os dados captados rastreiam o posicionamento dos jogadores e a bola, permitindo à equipe de arbitragem verificar com mais precisão e rapidez lances complexos de impedimento e toques de mão.
Relação dos Estádios Equipados
Arena da Baixada (Athletico-PR)
Arena MRV (Atlético-MG)
Arena Fonte Nova (Bahia)
Nilton Santos (Botafogo)
Arena Condá (Chapecoense)
Neo Química Arena (Corinthians)
Couto Pereira (Coritiba)
Mineirão (Cruzeiro)
Maracanã (Flamengo e Fluminense)
Arena do Grêmio (Grêmio)
Beira-Rio (Internacional)
Alfredo Jaconi (Juventude)
Maião (Mirassol)
Nubank Parque (Palmeiras)
Arena Crefisa Barueri (Palmeiras)
Cícero de Souza Marques (Red Bull Bragantino)
Vila Belmiro (Santos)
Morumbis (São Paulo)
São Januário (Vasco da Gama)
Barradão (Vitória)