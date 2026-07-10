Ainda dá tempo: Concurso da PMES com salário de R$ 5,7 mil prorroga inscrições

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) prorrogou o prazo de inscrições para o seu concurso público, que oferta um total de 1.008 vagas. O prazo inicial, que terminaria no dia 8 de julho, foi estendido até o dia 10 de agosto. Em decorrência dessa mudança, a data de aplicação das provas objetivas e discursivas também sofreu alteração: os exames deixaram de ser no dia 16 de agosto e foram reagendados para o dia 27 de setembro.
As inscrições devem ser realizadas por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).
Detalhes das Vagas e Requisitos
O certame disponibiliza 1.000 vagas para o cargo de Soldado Combatente e 8 vagas para Soldado Músico. Os interessados devem preencher os seguintes critérios:
Ensino médio completo;
Idade mínima de 18 anos e máxima de 28 anos no primeiro dia de inscrição.
A remuneração inicial para os aprovados é de R$ 5.713,00, além de um auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00. O curso de formação dos novos policiais será realizado na Academia de Polícia Militar, em Cariacica, com início previsto para o ano de 2027.
Novo Cronograma do Concurso
Com a prorrogação, o calendário oficial do processo seletivo foi atualizado:
10 de agosto: Último dia para envio da documentação comprobatória
11 de agosto: Último dia para geração e pagamento da taxa de inscrição
27 de setembro: Realização das Provas Objetivas e Discursiva (das 15h às 20h)
28 de setembro: Publicação dos gabaritos preliminares das provas objetivas
3 de novembro: Publicação do resultado definitivo das provas objetivas
7 de dezembro: Publicação do resultado definitivo da prova discursiva
Etapas da Seleção
O concurso da PMES contará com uma série de fases eliminatórias e classificatórias:
Entrega de documentação preliminar para aferição da idade;
Prova objetiva e discursiva;
Exame de Aptidão Física;
Exame de Avaliação Psicológica;
Investigação social;
Exame de saúde;
Entrega de documentação para fins de matrícula no curso de formação;
Curso de formação.