Neste sábado (11 de junho), véspera do dia dos namorados a casa de shows Mex Guarapari realiza uma festa temática que promete ser diferente de todas já vista na casa e repleta de experiências diferentes durante toda a noite, agradando turistas e o público de Guarapari. Com 90% dos ingressos vendidos a festa “Tô casado, namorando, solteiro” foi consagrada pelo público como a balada imperdível do mês de junho.

.“Será uma noite de experiências incríveis num Mex como você nunca viu antes: uma mega produção, dançarinas, decoração temática, efeitos cênicos de palco e várias novidades durante a noite” afirma o empresário de eventos Ramissés Rocha. Confira o que vai rolar!

PALCO MEX 360 graus.

Vinicius Terra (sertanejo)

Beleite (Funk)

Jess Benevides (eletrônico)

Thiago C.

DJ Big

VALOR DE ENTRADA: 4 LOTE R$45 (meia-entrada). *Mediante alteração de valores de lote com aviso prévio.

SERVIÇOS:

Data: 11/06/22 Sábado

HORÁRIO DE ABERTURA: 21h

PONTOS DE VENDA:

Loja Vivar Praia do Morro: 27 3030 5874

Na bilheteria do evento.

Classificação: 16 anos