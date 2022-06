A Secretaria da Saúde (Sesa) publicou a Nota Técnica Covid-19 Nº14/2022 ampliando a recomendação do uso de máscara como medida qualificada ao enfrentamento à Covid-19. No documento a recomendação passa ser para uso em locais fechados e de grande concentração de pessoas, e também nos ambientes escolares em todo o Espírito Santo.

A medida vai ao encontro do cenário atual da pandemia da Covid-19 em território capixaba, de aumento de novos casos da doença nas últimas semanas epidemiológicas e também em virtude da sazonalidade das doenças de transmissão respiratória. A recomendação é uma estratégia para diminuir a propagação do vírus e, concomitantemente, auxiliar na redução dos impactos na saúde da população e no sistema de saúde.

Além disso, a Nota Técnica também orienta o uso de máscara para as seguintes situações: ao apresentar sintomas respiratórios; ao testar positivo para a Covid-19; ao cuidar de alguém que está doente com Covid-19; se pertencente ao grupo de risco para Covid-19; ao executar um trabalho em que interaja com um grande número de pessoas; ao andar de avião, ônibus, trem ou outras formas de transporte público; e quando o distanciamento físico não for possível ou se estiver em ambientes públicos internos ou externos lotados.

A Sesa informa, entretanto, que a obrigatoriedade do uso de máscara se mantém, de acordo com a Portaria N°061-R, de 06 de abril de 2022, em unidades assistenciais de saúde e em Instituições de Longa Permanência para Idosos.

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, falou sobre o assunto neste vídeo https://www.youtube.com/watch?v=kPlszkd4HEU

Cuidado contra a Covid-19 se mantém

O enfrentamento à Covid-19 tem medidas já conhecidas e difundidas em toda população: vacinação, uso de máscara e testagem.

A Covid-19 é uma doença imunoprevinível que tem na vacinação a mais importante forma de prevenir os casos graves e óbitos. A Secretaria da Saúde orienta que todo cidadão que ainda não começou o esquema vacinal ou está em atraso, procure o serviço de saúde mais próximo. Atualmente, o Espírito Santo iniciou a vacinação da segunda dose de reforço na população com 50 anos ou mais e também dos trabalhadores da saúde.

A realização da testagem para detecção da Covid-19 também se traduz em uma importante estratégia contra a doença, uma vez que é por meio da testagem que as estratégias de enfrentamento à doença são feitas, pois quanto mais testes são realizados, mais as autoridades sanitárias têm dados, além de possibilitar também o fim do ciclo de transmissão, com o isolamento do caso positivo.

Desta forma, procure um ponto de testagem a qualquer dúvida de sintoma da Covid-19, ou se teve contato com alguém contaminado. Tanto o Governo do Estado como as prefeituras municipais disponibilizam pontos de testagens para a população de forma gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Já o uso de máscara tem caráter recomendatório às definições já tratas na Nota Técnica N°14/2022, além de obrigatório para serviços de saúde e ILPI’s.

Onde testar

Pelo Estado, estão disponíveis a testagem por livre demanda (sem agendamento):

– Rodoviária de Vitória (Vitória): de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para realização de Teste Rápido de Antígeno;

– Ufes (Campi Maruípe e São Mateus): de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, para realização de Teste Rápido de Antígeno;

– Terminal de Laranjeiras (Serra): de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para realização de Teste Rápido de Antígeno.

Para a testagem por agendamento é realizada no www.agendamento.saude.es.gov.br, para testes de RT-PCR, e ocorrem:

– Aeroporto de Vitória (Vitória): todos os dias, 24h;

– Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, o HIMABA (Vila Velha): segunda a sexta, das 08h às 11h30 e das 12h30 às 16h;

Já para locais com agendamento de Teste Rápido de Antígeno, deverá ser realizado no site Vacina e Confia (https://vacinaeconfia.es.gov.br/cidadao/). Além disso, no Vacina e Confia, a população tem acesso aos pontos de testagens municipais.