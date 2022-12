Os servidores de Guarapari têm um encontro marcado para esta sexta-feira (02), onde será realizada uma grande festa para os servidores filiados, que está sendo preparada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Guarapari (Sintrag), em comemoração e valorização ao servidor público municipal.

O evento acontecerá no Cerimonial Recanto Nascer das Águas no bairro São José que possui uma excelente infraestrutura com lagos, piscinas, sauna e área climatizada, possibilitando receber de forma adequada, os servidores e suas famílias.

O bufê será por conta do famoso Buiu com muita roda de boteco; a música fica por conta da dupla Anderson e Bruno, que vem tocando o melhor do modão sertanejo, além da banda Du Jorge com o melhor do pop rock nacional e internacional. A apresentação do evento é de Dieguito e a cobertura completa você vai conferir no portal 27.

O Sintrag conta atualmente com mais de 1.200 filiados e a expectativa é que a grande maioria compareça a esta linda festa de confraternização, que já acontece há mais de 15 anos. O objetivo é valorizar, exaltar e comemorar o trabalho que servidores realizam arduamente durante o ano em Guarapari.

Imagens. Veja algumas fotos das festas anteriores e do espaço onde será a festa deste ano.