Um homem de 21 anos foi preso em flagrante pela equipe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha no bairro Ataíde, em Vila Velha, nessa quarta-feira (30). Ele é suspeito de tentar matar um homem de 62 anos e a filha de 31 anos, no bairro Ataíde, nessa terça-feira (29). A motivação do crime seria porque o suspeito acreditava que uma das vítimas colaborava com as forças de segurança.

Após ter ciência do fato, a equipe da DHPP de Vila Velha realizou diversas diligências, encontrou o suspeito e o prendeu próximo a um campo de futebol.

“De acordo com a investigação, o crime foi motivado pelo fato de o autor supor que uma das vítimas, o homem, seria um colaborador das forças de segurança, informação negada pela vítima. O estopim para o cometimento do crime teria sido a prisão de um traficante de drogas no dia anterior aos fatos, no mesmo bairro, feita por policiais militares da Força Tática”, contou o titular da Delegacia de Homicídios Consumados de Vila Velha, delegado Alan Moreno.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.