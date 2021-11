Este fim de semana terá chuvas intensas e fortes trovoadas no Espírito Santo. A partir deste sábado (27), os capixabas terão que se preparar para a passagem de uma frente fria pelo litoral, que contribui para o aumento da instabilidade.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informa que todo o sábado será de chuva, podendo ter trovoadas a partir da tarde. As temperaturas cairão em todo o estado, e na região serrana, a temperatura mínima pode chegar a 12ºC. A previsão ainda aponta que poderá haver fortes rajadas de ventos entre o Litoral Metropolitano e Sul.

A frente fria, entretanto, é passageira, e já deve se afastar no domingo (28). Segundo o Incaper, o tempo continuará abafado e úmido, podendo ocasionar pancadas de chuvas com trovoadas à tarde. No litoral, o vento vai soprar de forma moderada e forte. Na Grande Vitória, a mínima chega a 21º C.