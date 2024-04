Uma operação policial desmantelou uma rede familiar envolvida na fabricação, venda e entrega de armas caseiras na região da Grande Vitória. Os suspeitos não se limitavam a um único cliente, atendendo tanto a demanda varejista quanto a atacadista. As prisões ocorreram no último dia 23, em residências e locais de trabalho nos municípios de Serra e Cariacica.

Fabricação e venda. A Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) começou a trabalhar no caso durante o ano passado. As investigações revelaram que os fabricantes das armas aprenderam a prática por meio da internet, produzindo sob encomenda, com destaque para a fabricação de submetralhadoras, consideradas armas semi-industriais.

Os preços das armas variavam entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil, resultando em um lucro estimado em até meio milhão de reais somente no ano anterior, com a venda de aproximadamente 200 armas.

Entregas. Uma tática peculiar dos suspeitos para evitar a detecção pelas autoridades era realizar as entregas em conjunto como uma família. O delegado Daniel Belchior, titular da Desarme, destacou essa estratégia: “O que chamou a atenção da polícia foi a forma deles passarem despercebidos, por exemplo, por uma blitz ou fiscalização: eles realizavam as entregas das armas juntos. Então saía pai, mãe e filho, por vezes até escondendo a arma na bolsa da criança, para não chamar a atenção”.

Investigações. De acordo com as investigações da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), a operação “Legado Armeria” teve início no ano passado. A primeira fase da operação ocorreu em dezembro, quando a fábrica clandestina de armas foi descoberta em Cariacica, resultando na prisão em flagrante de Wilrison Manske, apontado como um dos principais fabricantes do armamento.

Prisão. Veja por quais crimes cada integrante vai responder: