Em discurso na semana passada durante a sessão de abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Guarapari, o presidente Wendel Lima (PTB), reforçou que seus caminhos políticos não seguirão juntos com o prefeito Edson Magalhães.

“Errei”. Durante seu discurso de quase 20 minutos, Wendel Lima falou sobre a sua trajetória política junto com o prefeito Edson e disse que errou. “Eu digo que, errei em 2017 e 2018 porque eu confundi a posição de presidente como líder de governo, por ter sido leal demais, por ter defendido uma bandeira demais. E o pior disso tudo, de pessoas que não foram recíprocas. De pessoas que com o passar do tempo foram covardes”, desabafou Wendel.

“Seria burrice permanecer ”. Wendel disse que se preparou para esse discurso. “Essa tal eleição que me marcou muito, essa tal eleição que fez refletir muito, essa tal eleição que tem as palavras chaves. Pessoas covardes, pessoas que não são reciprocas, pessoas que você doou os melhores anos de sua vida militando politicamente. Não me arrependo de nada que fiz, mas seria burrice permanecer” desabafou.

Reflexões. Em discurso que ele chamou de “reflexão”, Wendel criticou vários pontos da administração do prefeito. Falou do hospital, criticou a falta de investimentos no turismo e a falta de diálogo da gestão. Falou sobre a política bem-feita e o que as pessoas esperam de um gestor. “Quem não é verdadeiro não tem sucesso. Porque política é uma oportunidade vocacional”, disse.

“Só fazer prédios públicos”. Outra frase dita por ele foi. “Acha que ser um bom prefeito ou uma boa prefeita, é só fazer prédios públicos, é só colocar porcelanato, só colocar granito”, falou. Wendel se disse feliz pela independência política conquistada e que acredita que está no caminho certo, reafirmando que vai trabalhar pelos bons resultados obtidos pela Câmara de Guarapari.

Rompimento. Ele finalizou reafirmando o rompimento com o prefeito. “Foi uma reflexão, uma conversa, um bate papo que eu precisava fazer. Não conte comigo para coisa errada. Não conte comigo para ser traíra. Não conte comigo para ser fingido. Eu não sou fingido. “Wendel você está simulando um rompimento com o prefeito?”. Não tenho esse perfil, não sou homem para isso. Foi bom enquanto durou”, destacou Wendel.

“Nunca mais”. Wendel finalizou que nunca mais vai estar politicamente com o prefeito. “registrei que passei os melhores anos da minha vida como militante político, militando o nome do prefeito de Guarapari. Nunca mais, que é uma palavra muito forte, nunca mais vocês verão isso acontecer. Por quê? Não existe reciprocidade. E pior do que não acontecer reciprocidade…covardia. Covardia é uma palavra que machuca e fere. Mas não vou punir a sociedade Guarapariense por um sentimento pessoal. Irei trabalhar por dois anos a frente tendo uma relação institucional”, finalizou. Veja o discurso completo do presidente da Câmara.