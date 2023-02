Quem veio comprovou. Piúma teve o maior carnaval do sul do Estado. Não teve para ninguém. O famoso Trio Elétrico voltou e lotou a avenida Beira Mar, com milhares foliões de todas as partes do Espírito Santo e do País.

Foi um mar de gente animada que dançou e cantou os maiores sucessos do carnaval junto com os artistas que se apresentaram no trio. Uma verdadeira multidão tomou conta da avenida e curtiu a festa com muita alegria.

Além do Trio Elétrico agitando a avenida, a programação que começou no dia 17, se estendeu pela região central da cidade, Praia do Portinho, Antigo Bar do Beijo, Praça Dona Carmen e entre os quiosques 6 e 7. E tome fôlego, pois a programação ainda não acabou. Na sexta-feira (24), teremos o Bloco da Melhor Idade do CRAS, saindo de frente ao Fórum a partir das 16h.

E quem ainda quer pular atrás do Trio Elétrico se prepare. Ainda tem carnaval em Piúma neste sábado (25), com a apresentação de Izy Monteiro saindo no Trio Elétrico a partir 16h da Feira do Sol. Carnaval 2023 em Piúma não teve para ninguém. Foi show na avenida e muita gente feliz. Que venha o carnaval 2024!