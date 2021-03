Em transmissão realizada na tarde desta quinta-feira (25) o Governador Renato Casagrande anunciou mais medidas para o enfrentamento da pandemia no estado. Dentre elas estão a prorrogação da quarentena até abril, a suspensão do transporte público coletivo e menos serviços considerados essenciais.

Prorrogação da quarentena

A quarentena foi prorrogada até o dia 4 de abril, o domingo de Páscoa. Segundo o governador o motivo foi a quantidade de pessoas morrendo por covid-19 e a agressividade da nova variante do vírus, que já está no Espírito Santo.

“A pressão sobre o sistema de saúde é muito forte. É bom que a gente possa lembrar que a média de óbitos dos últimos 14 dias está crescente. Nós já estamos com 31 óbitos nos últimos 14 dias. Já tivemos 38 na primeira fase e 28 na segunda fase. Estamos batendo recorde. Chegamos a 72 mortes em 24 horas nesta semana, atingindo pessoas de todas as idades. A variante do vírus está muito mais agressiva”, explicou o governador.

Suspensão dos transportes públicos coletivos

A partir deste domingo (28) todos os tipos de transporte público estarão com funcionamento suspenso no estado. A medida irá durar 8 dias, valendo até o domingo (04) e atinge os transportes estaduais, interestaduais e ferroviários. O transporte de cargas não foi alterado, apenas o de passageiros. As rodoviárias também estarão fechadas neste período.

Menos serviços considerados essenciais

O governador também anunciou que a partir do próximo domingo os serviços de caráter essencial serão reduzidos, foram tirados da lista o comércio atacadista, lojas material de construção, casas de autopeças e reparação de veículos, agências bancárias, casas lotéricas e pesca no mar.

Vacinação de trabalhadores da educação e da segurança

Por fim, foi anunciada também a vacinação dos trabalhadores da educação e da segurança no Espírito Santo, prevista para começar no dia 15 de abril.

“A partir do dia 15 de abril, passaremos a vacinar profissionais da segurança pública e da educação com a reserva técnica de 5% dos lotes que chegarão a partir desta data, que estiverem em atividade, na linha de frente do trabalho. Começando pelos profissionais de mais idade”, finalizou Renato Casagrande.