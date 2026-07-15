R$ 120 milhões e 200 empregos: Nova megaloja da Havan em Vila Velha recebe visita do Governador Ricardo Ferraço

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, realizou uma visita técnica na manhã desta quarta-feira (15) às obras da nova unidade da Havan em Vila Velha. Ele estava acompanhado do proprietário da rede varejista, o empresário Luciano Hang.

O empreendimento, que está sendo erguido na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, tem previsão de inauguração para outubro deste ano.

Detalhes do megaprojeto em Vila Velha

A nova loja será a maior da rede em território capixaba e está sendo construída em um terreno estratégico de 28 mil metros quadrados, localizado ao lado do Assaí Atacadista e próximo à Rodovia Darly Santos.

Investimento total: Cerca de R$ 120 milhões;

Geração de empregos: Aproximadamente 200 postos de trabalho diretos na operação;

Estrutura: 20 mil metros quadrados de área total construída, abrigando setores administrativos, comerciais e estacionamento para centenas de carros, motos e bicicletas.

Atração de negócios e planos de expansão no ES

O governador Ricardo Ferraço destacou o papel do Executivo estadual em desburocratizar e apoiar a chegada de novos negócios para impulsionar o mercado de trabalho local.

“A instalação de novos empreendimentos contribui para a geração de empregos e para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Seguimos trabalhando para criar um ambiente favorável aos investimentos em todas as regiões do Estado”, afirmou Ferraço.

Esta será a segunda filial da Havan no Espírito Santo — a primeira funciona em Linhares. Segundo o empresário Luciano Hang, a receptividade do estado e a parceria de longa data com o governador abrem as portas para que novos municípios capixabas entrem no radar de expansão da marca.