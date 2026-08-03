Pódio na Praia da Bacutia: Cesar Brioschi e Marina Berti levam a melhor no Capixaba de Ferro

O Triatlo Capixaba de Ferro movimentou a Praia da Bacutia, em Guarapari, no último domingo (2), consagrando os campeões estaduais da modalidade na categoria Standard (distância olímpica, com 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida). A competição reuniu centenas de triatletas em um dia de disputas intensas.

No masculino, a grande vitória na categoria Standard ficou com Cesar Brioschi Lopes, de 21 anos. Em sua estreia na distância olímpica, o jovem triatleta completou o percurso em 2h04min34, garantindo o título estadual.

“Foi a primeira vez que encarei a distância standard, a mais longa. Vim confiante para a prova, treinando bem, e fiquei muito feliz com o resultado.” — Cesar Brioschi, campeão estadual.

O segundo lugar da prova ficou com Rodrigo de Carvalho Coelho, marcando o tempo de 2h06min18, enquanto Matheus Machado Azevedo completou o pódio na terceira posição, com 2h07min09.

Emoção no pódio feminino

Entre as mulheres, Marina Berti foi a grande campeã da categoria Standard, cruzando a linha de chegada em 2h31min59. A disputa foi acirrada com a vice-campeã, Yasmin Siqueira Souza, que concluiu o percurso apenas 35 segundos depois, em 2h32min35. Nathalia Tardin completou o pódio na terceira colocação, com 2h33min06.

Marina destacou o significado especial da conquista ao retornar ao topo do pódio após ser mãe.

“Eu faço a prova imaginando cruzar a linha de chegada com ele no meu colo. Sei o quanto isso inspira outras mulheres e tenho essa missão de mostrar que a gente pode treinar, competir e voltar.” — Marina Berti, campeã estadual.

Categoria Half consagra novos campeões

O evento também promoveu a disputa da categoria Half Distance, que exige o equivalente à metade da extensão de um Ironman: 1,9 km de natação, 90 km de pedalada e 21 km de corrida.

No masculino, o título geral da Half ficou com André Augusto Orletti, que cravou o tempo de 4h32min01. João Victor Cotta Ferreira (4h36min34) e Tulio Guimarães Laia (4h37min51) garantiram o segundo e o terceiro lugar, respectivamente.

Na disputa feminina da Half, Julia Maria Gurgel Tiradentes sagrou-se campeã ao concluir o percurso em 5h22min32.

Resumo dos Campeões — Triatlo Capixaba de Ferro