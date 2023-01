A Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba realizará, por meio do Instituto Consulplan, o primeiro Processo Seletivo Simplificado de 2023 destinado à contratação e a formação de cadastro de reserva, para o Hospital Estadual Dório Silva (HEDS), localizado no município da Serra, e para outros hospitais administrados pela Fundação na Grande Vitória.

O Processo Seletivo Simplificado 01/2023 da iNOVA Capixaba será aberto para a contratação de até 991 profissionais de ampla concorrência e formação de cadastro de reserva, que se dará por meio de avaliação curricular, análise de títulos e entrevistas.

As vagas são para profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, socorristas, farmacêuticos, psicólogos, entre outros; e das áreas administrativa, financeira e de tecnologia, de níveis de escolaridade Fundamental, Médio e Superior, com salários de até R$15.264,00, mais benefícios.

O edital contendo cargos, carga horária, quantitativo de vagas, requisitos e valores de inscrição, bem como os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo Simplificado, estão disponíveis no site inovacapixaba.es.gov.br/processos-seletivos

As inscrições acontecem entre os dias 1 e 15 de fevereiro e podem ser feitas no seguinte endereço: https://institutoconsulplan.org.br/getConc.aspx?key=qOyvrtz9T2c=

Criada em 05 de março de 2020 pelo Governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto Nº 4585-R, a Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba – é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme autoriza a Lei Complementar N° 924 de 17 de outubro de 2019.

Tem o papel de aperfeiçoar a gestão hospitalar, atuando na melhoria da saúde pública, na redução de custos, regulamentação de compras e cumprimento de metas de desempenho.

Arrojada e inovadora, a iNOVA Capixaba desenvolve um modelo focado na prestação de serviços que sejam ágeis e resolutivos, solucionando demandas estruturais da saúde pública no Espírito Santo.

