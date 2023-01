A Quinta Série Ainda Vive traz ao palco um Victor Sarro ainda mais ácido e com piadas novas a cada show, interagindo com o público para criar uma experiência sem igual no stand-up comedy. O evento vai acontecer no próximo domingo dia 05 de fevereiro na Lua Azul Centro de Eventos.

SOBRE VICTOR SARRO

O paulista Victor Sarro nunca coube dentro de uma só caixa: ele nasceu em São Bernardo do Campo, mas sempre morou em São Paulo, onde descobriu que o que fazia de melhor era os outros rirem. Com isso, veio uma carreira que incluiu desde palhaço até apresentador, roteirista e ator, rendendo colaborações com grandes nomes do entretenimento como Fábio Porchat e Anitta. Além disso, integrou elencos e apresentou programas em diversos canais de televisão.

Em seu retorno aos palcos, Victor Sarro busca resgatar aquele humor que conhece tão bem e o fez tão reconhecido: o da quinta série.

Serviço:​​​​

Os ingressos podem ser adquiridos através desse link -> https://bileto.sympla.com.br/event/79414

Local: Lua Azul Centro de Eventos

Data: 05 de fevereiro

Horário: 20h

Redes Sociais:

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/victorsarro/

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@ovictorsarro

FACEBOOK: https://www.facebook.com/victor.sarro

YOUTUBE: https://www.youtube.com/victorsarro1

