O Espírito Santo tem a sua primeira praia com certificação de excelência internacional, o Bandeira Azul. É a Praia da Sereia, localizada em Vila Velha, município que integra a Região Turística Metropolitana. O hasteamento da Bandeira Azul ocorreu, na manhã desta segunda-feira (13). No Brasil, foram nove as praias selecionadas para receber a certificação este ano.

“Esta certificação internacional qualifica ainda mais nosso litoral e a cidade de Vila Velha, um dos destinos mais visitados em nosso Estado, estimulando que todos venham ‘capixabear’ conosco, movimentando e ampliando a cadeia produtiva do turismo, já que esta certificação é internacional”, destaca a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

A Bandeira Azul é símbolo de praia limpa com monitoramento de balneabilidade, acessibilidade, segurança e infraestrutura. A Setur fomenta a organização dos municípios para que mais municípios tenham suas praias certificadas. Um exemplo disto é o trabalho de orientação que a equipe da Setur vem desenvolvendo no balneário de Itaúnas e em Guarapari, especificamente a Praia de Bacutia.

“Assim como a Praia da Sereia, Itaúnas também tem grande potencial para receber esta certificação e estamos orientando para que a Prefeitura de Conceição da Barra faça sua inscrição no programa, assim como Guarapari”, afirma Lenise Loureiro.

A qualificação da Praia da Sereia complementa um conjunto de atrativos turísticos em Vila Velha, não só pela sua história, que pode ser conhecida na Casa da Memória, na Prainha; e a religiosidade no Convento da Penha e Igreja do Rosário, mas também pelas suas praias estruturadas, seguras, de águas limpas e serviços para atender os turistas de todas as partes.