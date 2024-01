O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) está regulamentando o tráfego de caminhões na Rodovia do Sol.

Essa medida conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Vila Velha, da Ceturb-Rodovias e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar e visa otimizar o fluxo de veículos na importante conexão entre a Grande Vitória e o litoral sul do Estado.

Desde o término da concessão, a Rodovia do Sol tem enfrentado um aumento significativo no fluxo de caminhões logísticos, o que demanda ações estratégicas para otimizar a mobilidade urbana, garantir a segurança viária, a preservação da infraestrutura, da fauna e flora dos Parques de Conservação Ambiental pelos quais a rodovia perpassa e a eficiência do sistema viário.

Após diálogo com empresários da região 5, em Vila Velha, com o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, e representantes de outras instituições, o Governo vai atualizar as normativas do tráfego de veículos de carga na região, revogando a norma atual que limita em toda a Rodovia do Sol a até 23 toneladas.

A partir de agora, ficará proibido o tráfego de caminhões com PBT superior a 23 toneladas na ES-060 (Rodovia do Sol) entre os KM 33, na altura do retorno e bairro Village do Sol, ao KM 39, no retorno e trevo de Setiba. Além disso, será restrito o tráfego de caminhões com PBT superior a 23 toneladas no entroncamento na ES-477, no trecho próximo à antiga praça do pedágio, até o entroncamento com da ES-388, próximo à BR-101. As normativas serão publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (24).

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, ressaltou a importância estratégica da Rodovia do Sol, destacando seu perfil urbano e a necessidade de equilibrar o desenvolvimento logístico com a preservação da infraestrutura e a segurança na via.

“Há um mês nós assumimos a Rodovia do Sol e temos feito um trabalho para atender os usuários e promover segurança viária. Temos visto uma mudança no padrão dos veículos na região sul, constatando um volume alto de caminhões que buscam evitar o pedágio e a balança na BR-101 e acessam a Rodovia do Sol, e que não deveriam estar ali. Esses caminhões têm outras rotas disponíveis, especificamente projetadas para a movimentação eficiente de mercadorias”, pontuou.

As novas diretrizes contaram com o apoio do vice-governador e Secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, e foram alinhadas entre os órgãos em agenda na última quinta-feira (18), que contou o deputado federal Victor Linharis e de empresários da região. Entre as rotas disponíveis estão a ES-388, Darly Santos e a própria Rodovia do Sol, até o KM-33.