Na manhã desta quarta-feira (24), um trágico acidente de trabalho resultou na morte de um homem de 44 anos durante a construção de uma praça na comunidade de Campo Novo, interior do município de Presidente Kennedy. De acordo com informações da prefeitura e da Polícia Militar, o operador de uma empresa fornecedora local foi esmagado por um caminhão utilizado na obra.

Acidente. Segundo apuração de A Gazeta, a prefeitura informou que o operador encontrava-se entre as muretas da construção e o caminhão munck, responsável pelo içamento e transporte de cargas. A administração municipal explicou que o veículo tombou devido ao operador não acionar uma das sapatas que estabilizam o caminhão no solo, enquanto realizava o descarregamento de blocos PAVI-S, utilizados no calçamento da praça.

“De acordo com a subcontratada, o trabalhador de 44 anos, tinha vasta experiência nesse tipo de serviço, e por algum motivo descumpriu com norma técnica de segurança, o que infelizmente resultou no trágico acidente”, informaram por meio de nota.

A Polícia Militar foi acionada e confirmou o óbito, acionando a perícia para investigar as circunstâncias do acidente. A Polícia Civil informou que o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para necropsia e posterior liberação aos familiares.

Em nota oficial, a Prefeitura de Presidente Kennedy esclareceu que o operador não fazia parte do quadro de funcionários municipais, mas sim da empresa fornecedora contratada para a construção da Praça Saudável na comunidade de Campo Novo.