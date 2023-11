O governador Renato Casagrande realizou, na manhã desta segunda-feira (27), a entrega de kits de Defesa Civil para 24 municípios do Espírito Santo. Cada um deles recebeu, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), uma caminhonete e um drone, para serem utilizados em situações de desastres, ou que envolvam qualquer atribuição de defesa civil.

Equipamentos. O valor total do investimento foi de R$ 5.522.546,16 em caminhonetes Ford Ranger e drones de última geração. Os locais contemplados foram: Boa Esperança; Conceição da Barra; Jaguaré; Montanha; Mucurici; Pedro Canário; Pinheiros; Ponto Belo; São Mateus; Colatina; Marilândia; São Roque do Canaã; Aracruz; Linhares; Sooretama; Vila Valério; Divino de São Lourenço; Dores do Rio Preto; Irupi, Atílio Vivácqua; Cachoeiro de Itapemirim; Guarapari; Marataízes e Presidente Kennedy.

Entrega. Cada município foi contemplado com um kit, com entrega realizada durante evento, na manhã desta segunda-feira (27), no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, em Vitória. O governador Renato Casagrande destacou a importância das ações de prevenção e resposta aos desastres naturais.

“Temos visto cada vez mais presentes as mudanças climáticas e hoje lideramos o Consórcio Brasil Verde, que quer incentivar os entes subnacionais a ajudarem o Brasil a atingir as metas de Paris. O Espírito Santo é referência em políticas públicas de prevenção e resposta a desastres naturais e hoje estamos fazendo mais uma importante entrega, equipando nossas defesas civis e preparando nossos municípios, através do Fundo Cidades, para que possamos mitigar os impactos causados por essas mudanças climáticas”, afirmou o governador.

Referência. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, salientou que o Espírito Santo se tornou referência, nos últimos anos, quando o assunto é proteção e defesa civil, graças a investimentos realizados dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

“As chuvas de 2013, infelizmente, foram uma tragédia de proporções nunca vistas no Espírito Santo, mas as situações de crise fazem com que bons gestores aprendam e procurem mudar. Desde então, o governador Renato Casagrande realizou grandes ações para o Estado, estruturando as defesas civis de todos os municípios, entregando ainda nosso Centro de Inteligência da Defesa Civil, o mais moderno do Brasil, além de diversas entregas pontuais, para o trabalho ser mantido nos municípios. São caminhonetes novas, resistentes, além de um drone, que agrega muita tecnologia”, afirmou Ramalho.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, o trabalho da Cepdec tem sido contínuo, mas não somente nos investimentos em equipamentos, na parte física, mas também no trabalho de especialização.

“Nossas equipes são sempre treinadas, atualizadas, vão até mesmo ao exterior buscar especialização, para atuar nos trabalhos de Defesa Civil no Espírito Santo, sempre com o apoio do governador Renato Casagrande. A nossa Cepdec tem se tornado referência nacional e sempre estamos buscando o melhor para entregar à nossa população nos momentos de crise e minimizar os danos dos desastres naturais”, pontuou.