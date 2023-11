Uma moradora de Guarapari, que preferiu não se identificar, quase foi vítima de um golpe enquanto tentava comprar uma piscina. O caso aconteceu na última semana e, por pouco, a vítima não teve um prejuízo de quase R$9 mil. Com a proximidade do verão, é importante ficar alerta para casos como este.

Entenda o golpe. De acordo com relatos da moradora, um homem anunciou a venda de uma piscina em uma rede social. Segundo a publicação, a piscina foi comprada para ser instalada em uma casa em Guarapari, mas ele teria se divorciado e iria vender a residência. Dessa forma, a piscina não saiu da loja e ele a venderia por um preço mais baixo, cerca de R$9 mil.

Ao entrar em contato com o homem, ele informa o endereço da loja e o nome da vendedora que o atendeu e diz para a vítima ir até lá para ver o produto. Porém, ele pede que a compradora não trate de valores com a loja para não causar constrangimento.

Loja. A moradora contou que, ao chegar à loja com seu marido, a vendedora cita o nome do homem e diz estar aguardando o casal. Dessa maneira, a vítima tem a impressão de que a história contada por ele é real.

No entanto, a vendedora informa que ele apenas fez um orçamento na loja, pediu que preenchessem uma espécie de contrato, e afirmou que amigos iriam olhar a piscina.

“Ele entrou em contato conosco dizendo que queria comprar uma piscina, e, depois de escolher o modelo, alegou que morava na Serra e iria enviar um casal de amigos para ver”, conta a vendedora.

Descoberta. A vítima, que é advogada, desconfiou da história do homem e perguntou os valores das piscinas na loja, sendo informada que nenhum dos modelos tinha um preço tão baixo quanto o anunciado por ele. Conversando com a vendedora e a proprietária da loja, o grupo chegou à conclusão de que se tratava de um golpe.

Ao continuar a conversa com o homem, sem revelar saber sobre a trama, ele pediu que a vítima fizesse o pagamento do valor anunciado via PIX, e disse que depois iria até a loja liberar a piscina.

Vítimas. A moradora comenta sobre o perigo do golpe. “As pessoas sempre procuram valores mais baratos e, se eu não tivesse desconfiado, teria funcionado. Estão usando essa época do verão, de calor, para tentar dar esse golpe”. Segundo a vendedora da loja, a abordagem do homem não havia levantado suspeitas e a descoberta foi um choque. “Me senti super enganada. Fiquei em choque e muito frustrada com o acontecido. Até então estava tudo normal”, conta.

Segundo os responsáveis pela loja, será registrado um boletim de ocorrência sobre a situação.