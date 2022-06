O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, na manhã deste sábado (04), a reinauguração da unidade do Hemoes Serra, que fica anexa ao Hospital Dório Silva, no bairro Parque Residencial Laranjeiras. A unidade atende a doadores da Serra e dos municípios de Aracruz, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Santa Leopoldina e Santa Teresa. A reforma, que demandou investimentos da ordem de R$ 442.355,16, teve o objetivo de oferecer um ambiente mais amplo, seguro e confortável aos doadores e também aos servidores.

“Estamos felizes em estar aqui na Serra com tantos investimentos. Fazemos muito por conta da boa parceria com a Prefeitura, que garante celeridade às obras. Estamos reinaugurando essa unidade de coleta de sangue do Hemoes. Poderemos receber aqui até 600 doadores por mês, fortalecendo nossa rede. A Serra é a maior cidade do Estado e merecia uma unidade de coleta com boa estrutura. Essa unidade vai ser mais um instrumento de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirmou Casagrande.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, reforçou que a entrega tem um valor ainda mais especial devido ao Junho Vermelho. “Este mês foi destacado para conscientizar e incentivar a população sobre a importância de ser um doador. Devido aos períodos de Outono e Inverno, épocas em que há um aumento das infecções respiratórias, as doações têm estado em baixa. Daí a necessidade de que o estímulo às doações permaneça em todas as épocas do ano. A doação é um ato de solidariedade que pode ser realizada de forma rápida e segura”, disse

A coordenadora-geral do Hemoes, Marcela Gonçalves Murad, falou sobre a necessidade de promover a reforma e readequação do espaço para melhor atendimento e satisfação da população. Também estiveram presentes na reinauguração a vice-governadora Jacqueline Moraes; o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal; a diretora administrativa do Hemoes, Rosilene Vieira; e a diretora técnica do Hemoes, Rachel Lacourt Costa do Amaral.

Algumas mudanças realizadas

Para agilizar e aprimorar o atendimento à população, a recepção agora conta com dois guichês para atendimento ao público, o telhado e todo o piso do Hemocentro foram totalmente substituídos. Houve ampliação e reestruturação das salas de coleta e lanchonete oferecendo, assim, maior espaço, conforto e acessibilidade aos doadores e usuários dos espaços. Foi construído ainda um banheiro adaptado para pessoas com deficiência. As instalações hidráulicas e elétricas foram trocadas e todos os ambientes receberam climatização.

Além dessas melhorias, foram realizadas a pavimentação e adequação da calçada de acesso ao Hemoes, garantindo total acessibilidade aos doadores e à população em geral. “Temos certeza que a população se sentirá acolhida e feliz com o resultado final das adequações realizada”, informou Marcela Murad.

Serviços

A Unidade de Coleta da Serra, atende uma média de 30 doadores ao dia, de segunda a sexta-feira, o que corresponde a aproximadamente, 600 doações no mês totalizando aproximadamente 7.200 doações ao ano, contribuição valiosa aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O horário de funcionamento na Unidade de Coleta, será de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h20, e das 13h às 15h20 horário para cadastramento de doador. No período de 12h às 13h, a unidade encontra-se fechada para almoço.

Doações

Para iniciar a doação, é fundamental ter a idade entre 16 a 69 anos, 11 meses e 29 dias. A primeira, precisa ser realizada até os 60 anos, 11 meses e 29 dias. Doadores que são menores de idade, necessitam de uma autorização formal dos responsáveis legais e apresentação do documento de quem assinou a autorização.

É preciso apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial ou fotocópia autenticada em cartório: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de identidade profissional, certificado de reservista ou passaporte. São aceitos documentos digitais oficiais que contenham foto, RG, data de nascimento e nome da mãe;

– Pesar acima de 50 kg;

– O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde;

– O doador não deve estar em jejum. É recomendado refeições leves e pede-se para evitar alimentos gordurosos no dia da doação;

– Aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação;

– Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação.

Evitar vir acompanhado com crianças menores de 12 anos. Caso seja necessário, é obrigatório a presença de um acompanhante maior de idade para cuidar da criança durante o processo de doação.

Os agendamentos para as doações na Unidade Coletora de Serra, podem ser realizadas pelo telefone (27) 3218-9429.

Demais informações sobre doações podem ser consultadas pelo site do Hemoes: www.hemoes.e.gov.br

Onde doar: https://hemoes.es.gov.br/enderecos-dos-hemocentros

Saiba mais sobre o Junho Vermelho: https://saude.es.gov.br/Not%C3%ADcia/junho-vermelho-mes-de-conscientizacao-para-a-doacao-de-sangue