Depois do sucesso da primeira edição da Corrida de Rua Ideally Guarapari, realizada no ano passado, está na hora dos atletas começarem a treinar para participar da 2ª edição que já tem data marcada: dia 12 de outubro de 2022.

A 2ª Corrida de Rua Ideally Guarapari será realizada no mesmo formato com os percursos de 5km e 12km com largada na Praia de Peracanga, em frente ao residencial Marek e na Praia da Areia, em frente ao Radium Hotel respectivamente com destino à Praça da Paz, na Praia do Morro, valorizando as belezas naturais da nossa cidade.

A abertura oficial das inscrições será no próximo dia 17 de junho, em um evento no Shopping Guarapari onde serão divulgadas as novidades para esta edição.

“O que podemos adiantar é que a premiação foi ampliada e dessa vez serão R$10mil em prêmios. A nossa expectativa é que aumente o número de participantes”, comentou Rodolfo Mai, empresário da Ideally Construtora, idealizador do evento.

Abertura das inscrições com novidades

Para esta edição da Corrida de Rua Ideally Guarapari estamos preparando uma série de novidades que serão divulgadas no evento do dia 17 de junho. “Estamos contratando um site diferenciado que hospeda os maiores eventos esportivos do país, para que a experiência do corredor seja ainda melhor”, disse o treinador e organizador da corrida, Felipe Rocha da TEAMFR Assessoria Esportiva. No site, que será divulgado o endereço eletrônico dia 17/06, haverá o regulamento da corrida e todos os detalhes para quem quiser se inscrever.

1ª Corrida foi um sucesso

A 1ª Corrida de Rua Ideally Guarapari aconteceu no dia 14 de novembro de 2021, com 500 participantes de mais de 20 cidades do Brasil e foi um sucesso.

No dia do evento os participantes elogiaram a organização da prova e a escolha do percurso. Muitos já comentaram que iriam se preparar para a próxima edição.

“A organização da corrida foi nota 100. Eu nunca corri em Vitória com essa estrutura, vocês estão de parabéns e ano que vem já pretendo vir novamente”, comemorou Mirlene da Silva Santos, 35 anos que é de Nova Friburgo RJ e conquistou o 1º lugar nos 12km categoria feminino.

A corrida contou com estrutura completa incluindo banheiros químicos, equipe de saúde e apoio, kits aos participantes, fotógrafos. Além de seguir todos os protocolos previstos pela Secretaria Estadual de Saúde e do município.

Fique por dentro:

A Corrida de Rua Ideally Guarapari vai acontecer no dia 12 de outubro, com largada às 7h da manhã, na Praia de Peracanga e na Praia da Areia Preta respectivamente com destino à Praça da Paz na Praia do Morro.

O regulamento com todos os detalhes estarão disponíveis no site que será divulgado no dia 17/06 evento de abertura oficial das inscrições.

Participe e garanta sua inscrição

Evento de abertura oficial das inscrições: 17/06 Shopping Guarapari às 18h30. (Aberto ao público)