A partir da produção dos projetos acadêmicos obrigatórios da grade curricular dos cursos de Administração, Direito e Pedagogia, universitários vislumbraram a possibilidade de contribuir com a sociedade de forma solidária. E assim surgiram as campanhas de arrecadação de leite e agasalhos na Rede Doctum de Ensino, em Vitória e Serra.

Segundo a professora Lígia Cruz Vianna, do curso de Direito, os temas de pesquisa envolveram: trabalho infantil, raças e etnias, cotas raciais, mulheres no cárcere, violência doméstica, PCD, moradores em situação de rua, idosos e LGBTQIA+. Com o tema moradores em situação de rua em mãos, Ananda Pereira, Higor Zara, João Lucas, Karoliny Ferreira e Thamiris Sartori, perceberam que teriam uma excelente oportunidade de contribuir para esquentar o frio das pessoas, objeto de pesquisa.

“No momento que tivemos o tema em mãos, vimos que poderíamos contribuir de alguma forma e resolvemos arrecadar roupas e itens de inverno para os moradores em situação de rua. Consultamos a professora e ela nos autorizou fazer”, comentou Thamiris Sartori que explicou ainda, que após a arrecadação, eles mesmos irão às ruas da Serra, distribuir os agasalhos. A arrecadação vai até o dia 8 de junho.

No curso de Administração, a mesma proposta foi abraçada pelos estudantes Ariádine Sampaio Passos, Carlos Gomes Torquato, Clayve Calebe Batista Souza, David de Mendonça Rodrigues, Eliezer da Cruz Medina, Felipe Pereira de Freitas, Igor Mandato Beninca, Israel Magnago Elizeu, Jhennifer Mikaelle Costa Sinézio, Luiz Henrique Telles Martinelli, Michelly Rodrigues Graciliano, Wanessa da Silva Fernandes Correia e Wesley Almeida da Silva.

Porém, os futuros administradores resolveram arrecadar leite para um asilo da Serra, numa iniciativa de grande sensibilidade e carinho. “A ideia surgiu uma iniciativa da turma em conjunto com professor a fim de ajudar uma instituição que de caridade e a escolha de um asilo, foi porque nós chegamos ao consenso de as pessoas vivem lá contribuíram tanto para a sociedade e muitas vezes são esquecidas pela sociedade, mas acima de tudo merecem, amor, respeito, carinho e atenção”, disse Israel Magnago Elizeu, que informou também, sobre a entrega, que será na segunda-feira (6).

Em Vitória, os estudantes de Pedagogia, também se uniram para arrecadarem e destinarem a instituições sociais, roupas e itens de inverno. De acordo com Giselle Cristina de Souza Dutra, coordenadora do curso, a iniciativa é uma importante integração para o desenvolvimento do aluno-cidadão.

“O projeto integrador, que está na grade curricular, culmina no Ateliê, um grande evento com apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante o semestre, aberto para participação da comunidade. Com isso, resolvemos promover esta ação que é fundamental para fortalecer a proposta do curso e dos valores do indivíduo na sociedade em que vive”, finaliza a coordenadora de Pedagogia Giselle.

A arrecadação dos alunos de Pedagogia, vai até o dia 30 de junho, na secretaria da Doctum Vitória, Av. Vitória, 2703 – Horto, antigo prédio do Atacadão.

Ateliê Técnico-científico

O Ateliê Técnico-científico Doctum é um evento da Rede de Ensino que está no calendário acadêmico. Ele é a apresentação dos projetos desenvolvidos ao longo do semestre vigente e envolve docentes e discentes, num só diálogo sobre a sociedade e realizando a integração de diferentes campos de conhecimento.