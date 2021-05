A prefeitura de Guarapari divulgou que abre nesta segunda-feira (17), a partir das 11h, o agendamento para pessoas com comorbidades, de 40 a 59 anos, pertencentes às fases 1 e 2 da Resolução N° 048/2021 CIB/SUS ES.

De acordo com a prefeitura, serão disponibilizadas 2.100 doses da vacina Astrazeneca. O agendamento deverá ser feito no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.

Ainda segundo a prefeitura, a vacinação deste agendamento acontecerá na terça-feira (18) e quarta (19), no Complexo Esportivo “Maurice Santos”, Muquiçaba – Drive Thru e Ativos / Sem carro.

No dia da vacinação, precisam levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema de agendamento (impresso), o CPF, cartão SUS, documento identidade, comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável e o laudo médico/ou declaração do enfermeiro/ ou a prescrição médica que comprove a comorbidade.

Quem deve ser vacinado – pessoas de 40 a 59 anos – fase 1

Pessoas com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental);

– Considera-se deficiência intelectual/mental os indivíduos com limitações nas habilidades mentais gerais, que impedem as suas atividades habituais e exigem autocuidados. Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise); Pessoas com fibrose cística; Pessoas com obesidade mórbida (índice de massa corpórea – IMC ≥ 40). Quem deve ser vacinado – pessoas de 40 a 59 anos – fase 2

O município ressalta que quem não conseguir vaga neste agendamento não precisa se preocupar pois, à medida que novas doses forem disponibilizadas pelo Governo do Estado, o município realizará novo calendário de agendamento visando atender a todos.

Seguindo as mais recentes determinações do Governo Estadual quanto a evitar aglomerações, o município ressalta a importância do uso de máscaras e distanciamento nas filas.

Segunda dose. O município informa que assim que receber novas doses da vacina Coronavac , serão abertos agendamentos para atender prioritariamente as pessoas que aguardam a segunda dose da vacina.

A data de aprazamento que consta no cartão de vacinação para a aplicação de segunda dose não significa um agendamento. A data mostra que deve ser a partir daquele dia a aplicação da segunda dose. Se a data que consta no cartão já passou, o cidadão pode ficar tranquilo, pois com a chegada de novas doses serão abertos agendamentos no site do município.

*Com informações da prefeitura de Guarapari