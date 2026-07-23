Caixa libera Bolsa Família de julho para beneficiários com NIS final 4 nesta quinta

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quinta-feira (23), o pagamento da parcela de julho do Bolsa Família para os beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 4. Neste mês, o valor médio repassado às famílias brasileiras é de R$ 679,19.

Para a maioria dos inscritos, o cronograma segue o modelo tradicional do programa, no qual os repasses são feitos nos últimos dez dias úteis do mês. As informações detalhadas sobre datas, valores e composição do benefício podem ser consultadas diretamente pelo aplicativo Caixa Tem.

Pagamento antecipado em municípios sob emergência

Enquanto o calendário tradicional segue o final do NIS, moradores de 175 municípios espalhados por seis estados tiveram o benefício liberado de forma antecipada na última segunda-feira (20), sem a necessidade de aguardar a data do NIS.

A medida contemplou cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública nos seguintes locais:

Rio Grande do Norte: 120 municípios;

Paraíba: 31 municípios;

Paraná: 8 municípios;

Sergipe: 7 municípios;

Roraima: 6 municípios;

Amazonas: 3 municípios.

Valores e Adicionais do Programa

O valor mínimo garantido pelo Bolsa Família é de R$ 600. Dependendo da composição familiar, a quantia é acrescida pelos seguintes benefícios adicionais:

Primeira Infância: Adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos;

Variável Familiar: Adicional de R$ 50 para famílias com gestantes ou filhos com idade entre 7 e 18 anos incompletos;

Nutriz: Seis parcelas de R$ 50 destinadas a mães de bebês de até 6 meses de idade, com foco em garantir a alimentação da criança.

Regra de Proteção e Fim do Desconto do Seguro Defeso

O programa conta com a Regra de Proteção, que permite a permanência parcial no programa de famílias cujos membros conquistam um emprego e aumentam a renda. Se a renda por pessoa da família for de até meio salário mínimo, o grupo pode continuar recebendo 50% do valor do benefício.

Para quem entrou na regra a partir de junho do ano passado, o tempo de permanência passou a ser de um ano. Já as famílias que ingressaram na regra de proteção até maio de 2025 mantêm o direito de receber metade do benefício pelo prazo de dois anos.