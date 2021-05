Já passamos de um ano de pandemia da Covid-19. Muitas famílias perderam seus entes queridos e mesmo com o início da vacinação, o Brasil ainda não conseguiu vencer a doença. Pensando nesta situação, e no conceito de isolamento social, o jornalista Wilcler Carvalho, editor do Portal 27, que também faz trabalhos conceituais em fotografia, resolveu fazer um ensaio para refletir estes momentos.

Isolamento. Ao lado na modelo Bianca Mello, ele buscou na arte fotográfica, revelar um pouco deste isolamento em que todos estamos vivendo. As fotos foram feitas seguindo todos os protocolos, somente com o fotógrafo, a modelo e uma produtora. “Eu estava há muito tempo sem fotografar e queria mostrar um pouco deste sentimento de prisão. Ao mesmo tempo queria tentar passar um pouco de esperança, beleza e suavidade. A Bianca é esposa de um amigo e é uma jovem muito bonita. Ela tem um olhar expressivo. Acho que conseguimos passar essa leveza e ternura nas fotos e também um pouco de tristeza em outros momentos”, explicou o jornalista.

A modelo Bianca ficou feliz com a oportunidade do projeto e com as fotos. “As fotos ficaram lindas. Eu acho que ele conseguiu passar nas imagens esse momento que a gente está passando. Eu adorei todas as fotos e o conceito que ele quis passar”, disse a modelo. Confira abaixo as imagens deste ensaio fotográfico