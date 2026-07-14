Vagas abertas: CIEE oferece 228 oportunidades de estágio no ES; saiba como se inscrever

Uma excelente oportunidade para estudantes capixabas ingressarem no mercado de trabalho: o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou a abertura de 228 vagas de estágio no Espírito Santo. As vagas são voltadas para alunos de diferentes níveis de ensino e abrangem 17 municípios do estado.

A maior parte das oportunidades está concentrada na Grande Vitória, que reúne cerca de 66% das posições disponíveis. O ranking de cidades com mais ofertas é liderado por Vitória (61 vagas), seguido por Vila Velha (39), Serra (34) e Sooretama (28). O restante das oportunidades está distribuído por municípios das regiões Norte, Sul e Serrana.

Quais são as áreas com mais vagas?

Os processos seletivos buscam talentos para diversos setores de atuação. Entre os segmentos com maior demanda de contratação imediata estão:

Administrativo;

Educação;

Contabilidade;

Comunicação;

Marketing;

Saúde.

Além dessas áreas, também há oportunidades abertas para estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Psicologia, Informática, Esportes e Produção Mecânica.

Como realizar a inscrição

Todo o processo de candidatura e cadastro é 100% gratuito. Os estudantes interessados em concorrer às vagas têm duas formas principais de realizar a inscrição: