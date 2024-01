A Prefeitura de Guarapari, por meio da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG), publicou o edital do concurso para a contratação de 39 profissionais para os cargos de carpinteiro, soldador serralheiro, gari, técnico de segurança do trabalho e contador.

Inscrições. As inscrições para o processo serão realizadas online no período de 18 de janeiro a 02 de fevereiro, através do site do Instituto Referência no endereço eletrônico institutoreferencia.org.br.

As taxas de inscrição seguem os seguintes valores:

R$ 70,00 para os cargos de carpinteiro, soldador serralheiro e gari;

R$ 80,00 para o cargo de técnico de segurança do trabalho;

R$ 120,00 para o cargo de contador.

Remuneração. Todos os cargos possuem carga horária de 40 horas semanais e os salários variam entre R$ 1.805,00 e R$ 2.912,00.

O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, prorrogável uma vez, a critério da Codeg, por igual período.

Etapas de seleção. O concurso será composto pelas seguintes etapas de avaliação:

Prova Objetiva (PO) de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos;

Prova de Títulos (PT), de caráter classificatório, somente para os cargos Técnico em Segurança do Trabalho e Contador;

Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório somente para os cargos de Gari I – Limpeza Urbana e Gari II – Jardineiro;

Prova Prática (PP), de caráter eliminatório somente para os cargos de Oficial Carpinteiro e Oficial Soldador Serralheiro;

Exames Médicos: para todos os candidatos, de caráter apenas eliminatório, a ser realizada após a homologação do concurso, sob responsabilidade da CODEG;

Checagem de Pré-Requisitos e Comprovação de Documentos, de caráter eliminatório, para todos candidatos.

Confira o edital completo clicando aqui.