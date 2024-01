Um grupo de moradores de Guarapari uniu forças para realizar o Projeto Riacho Beach, uma iniciativa que vai além da criação artística, transformando a praia do Riacho em um ponto de referência e apreciação para a comunidade local e turistas. O projeto consiste na instalação de um portal decorado de modo artesanal, proporcionando um novo espaço para descanso, fotografia e interação.

Projeto. A ideia do projeto surgiu a partir de Cristiano Vieira Nascimento, serralheiro da Serralheria Nascimento. Cristiano, que se mudou recentemente para um galpão à beira-mar na praia do Riacho, sentiu a necessidade de criar um ponto de referência para seu trabalho.

“A praia do Riacho sempre foi a praia favorita dele desde novo e recentemente ele se mudou para um galpão na beira-mar. Por ter se mudado e não existir placa e nenhum ponto de referência, resolveu fazer um portal de frente para o galpão em que trabalha”, comentou Cristiane Lauret, filha de Cristiano e responsável pelas artes que acompanham o projeto. A iniciativa também colaborou para divulgar o trabalho artesanal de Cristiane.

Belezas naturais. Ao ser questionada sobre a importância de ações como essa, Cristiane destacou: “É uma ação muito bonita, ver a população fazendo de boa vontade algo para valorizar a sua cidade e realçando a beleza dela. É de extrema importância atos como esse, pois o município tem carência de locais para apreciar as belezas naturais da cidade”.

Segundo ela, o sentimento que fica com a realização do projeto é a gratidão. “Foi fantástico poder fazer um projeto tão bonito como esse e é muito gratificante ver o pessoal tirando foto”, revelou a jovem.

Comunidade. Emerson Nascimento, outro participante do projeto, expressou sua satisfação em contribuir para o bem-estar coletivo. “Foi muito gratificante poder doar o meu tempo em prol do bem-estar de outros. A praia do Riacho é fantástica, porém, por ser uma região que não tem tanta popularidade quanto as outras praias da cidade, esta arte realçou e chamou atenção para a beleza do local”, afirmou Emerson.

A iniciativa contou com o apoio de Jorge Araújo, que doou a prancha que foi redecorada, além de Willian Bone e Cristian Lauret, que ajudaram na montagem do portal. A comunidade se mostra entusiasmada com a iniciativa, que não apenas embeleza a praia, mas também destaca a importância do cuidado comunitário.