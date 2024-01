Em 2023, Vila Velha consolidou sua posição como um destacado polo de empreendedorismo no Espírito Santo, respondendo por uma significativa parcela de 17% de todas as novas empresas estabelecidas no Estado, de acordo com estudos do Instituto Jones dos Santos Neves. Este feito contribuiu diretamente para o Espírito Santo atingir um marco histórico na abertura de empresas, registrando um recorde de 20.532 novos empreendimentos em 2023, o que representa um notável aumento de 5,21% em relação ao ano anterior, quando 19.514 novas empresas foram constituídas.

Esses números representam um novo pico em uma década e se traduzem em uma média surpreendente de 57 empresas sendo constituídas diariamente, no Estado. As estatísticas revelam, ainda, um cenário dinâmico e próspero em Vila Velha, que se destaca como a cidade com o menor tempo de abertura de empresas no Espírito Santo.

“Atualmente, o tempo médio total para a abertura de uma empresa em Vila Velha – desde a consulta de viabilidade até a obtenção do CNPJ para iniciar as operações – é inferior a nove horas. Isso consolida o município como líder na Região Sudeste, de acordo com o ranking da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – Redesim”, informa Everaldo Colodetti, secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha.

Mais de 82 mil empregos

Everaldo Colodetti ressalta que Vila Velha abriga um ecossistema próspero de empreendimentos, que seguem em pleno funcionamento: “São 55.348 empresas de pequeno e médio portes que geram, juntas, um total de 82.697 empregos no mercado local. Esses pequenos e médios estabelecimentos respondem por 62% de todos os postos de trabalho existentes em Vila Velha: um percentual que supera até mesmo as médias do Estado (58%) e do Brasil (52%)”, apontou o secretário.

Empresas por setor

Estudos mostram que em 2023, o cenário econômico de Vila Velha foi caracterizado por uma grande diversidade, que contou com a pujança de setores como os de Serviços (com 41.750 estabelecimentos), Comércio (13.919 estabelecimentos), Indústria (4.152 estabelecimentos) e Construção (3.445 estabelecimentos), entre outros.

De acordo com os dados, o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios liderou o empreendedorismo em Vila Velha. O setor conquistou o 1º lugar no Estado com a abertura de 7.569 empresas em 2023. A promoção de vendas seguiu de perto, contribuindo com a abertura de 6.891 empreendimentos, enquanto o comércio varejista de bebidas registrou mais 5.066 novas empresas. Com este desempenho, Vila Velha também liderou o ranking de geração de empregos no Espírito Santo por dois anos seguidos.

Melhor ambiente de negócios do Estado

O crescimento do número de empresas em Vila Velha, em 2023, foi impulsionado pela confiança na gestão, redução da burocracia e simplificação dos procedimentos para a abertura de novos empreendimentos, o que garantiu a Vila Velha a vantagem de oferecer o melhor ambiente de negócios do Estado.

O virtuoso ciclo de desenvolvimento inaugurado pela gestão do Prefeito Arnaldinho Borgo não apenas fortalece o ramo empresarial local, como também contribui para a geração de empregos, aumento da renda e incremento na arrecadação municipal e, consequentemente, para ampliar os investimentos no município e a prestação de bons serviços públicos aos moradores e turistas

Simplifica ES

A Diretora da Vila do Empreendedor de Vila Velha, Danielle de Deus, destaca duas razões cruciais para o crescimento no número de empresas, no município e no Estado:

“Assim como qualquer outro município capixaba, Vila Velha está finalizando a integração total ao único canal de abertura de empresas no Estado (Simplifica ES). Além disso também estamos cumprindo o Decreto 371/2021 que, em consonância ao Decreto Estadual nº 5183-R, reduziu a burocracia para atividades econômicas de baixo potencial de risco, proporcionando maior rapidez e eficiência aos processos de abertura de novas empresas em Vila Velha”, comentou.

Com isso, segundo Danielle de Deus, mais de 8 mil novas empresas foram beneficiadas por esse decreto, que dispensou a necessidade de autorização legal para 750 das 1.332 atividades listadas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

Maior número de MEIs do Estado

Vila Velha também está no topo da lista dos municípios capixabas com maior número de registros de “Microempreendedor Individual” (MEI). Ao todo, a cidade possui, sozinha, 53.504 MEIs ativos, enquanto o Estado possui 341 mil:

“A quantidade de empreendedores legalizados, devidamente constituídos e em funcionamento na cidade, estimula fortemente os negócios formais em Vila Velha. Com o CNPJ regular, o microempreendedor individual passa a contar com benefícios, como os previdenciários, inclusos na contribuição mensal (DAS). Com um número tão expressivo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico possui um atendimento voltado especialmente para os MEIS, na Vila do Empreendedor. Através de parcerias a Prefeitura de Vila Velha proporciona aos MEIs toda assessoria e atendimento necessário para funcionamento e orientação, além da possibilidade de capacitação através de palestras, cursos e consultorias”, ressalta Danielle.

Empreendedorismo



Em 2023, Vila Velha emergiu como centro do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Os avanços, conquistas e credenciais obtidas pela gestão do prefeito Arnaldinho Borgo comprovam que o município se tornou um destino definitivo para novos investimentos e empreendimentos.

A atual gestão municipal também transformou a cultura empreendedora de Vila Velha. Em 2021, o município obteve uma nota modesta de 4,8 pontos no índice do Sebrae de “Cidade Empreendedora”. Em 2022, houve um avanço importante e a cidade passou para 8,2 pontos. E em 2023 – com a aprovação de leis importantes e com a desburocratização dos procedimentos administrativos –, Vila Velha chegou à nota de 9,6. Ou seja, registrou um crescimento de 100% na pontuação.

No foco desta transformação está a excelente performance de Vila Velha no campo do empreendedorismo. A cidade conquistou o título de melhor município capixaba para se empreender, um testemunho do excelente ambiente de negócios que foi construído na atual gestão. O município também assegurou a 29ª posição no prestigioso ranking nacional das melhores cidades do Brasil para se empreender, de acordo com o “Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) de 2023”, divulgado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap).