A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal da Educação (SEMED) e Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), divulgou o edital para contratações temporárias de motoristas, visando atender demandas nas rotas escolares e na sede da SEMED. A vaga disponível é para a função de Operador de Equipamento Especial – Motorista Padrão “C” (categoria D), com remuneração oferecida de R$ 1.725,00.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas na próxima semana, nos dias 05 (segunda-feira) e 06 (terça-feira), das 09h às 17h, de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal da Educação, localizada na Av. Santa Clara, n°13, Sol Nascente.

Requisitos. O processo seletivo contará com cinco vagas regulares, uma vaga destinada a Pessoa com Deficiência (PCD), além de formação de cadastro reserva. Para concorrer à vaga, os candidatos devem possuir carteira de habilitação específica, no mínimo categoria “D”. Além disso, é obrigatório o curso de transporte escolar com carga horária mínima de 20 horas/aula e aprovação na prova prática.

É importante que os candidatos estejam munidos dos documentos necessários, como a carteira de habilitação, certificado do curso de transporte escolar, e demais documentos pessoais.

Para mais informações sobre o processo seletivo, os interessados podem acessar o edital completo no site oficial da Prefeitura de Guarapari ou clicando aqui.

Serviço:

Processo Seletivo – Motorista SEMED

Inscrição: 05/02 e 06/02 (segunda e terça-feira), das 09h às 17h.

Local: sede da Secretaria Municipal da Educação, localizada na Av. Santa Clara, n°13, Sol Nascente.

Clique aqui e acesse o edital.