Sinal verde para o desfile das escolas de samba de Vitória. O espetáculo de cultura e arte capixaba que vai dar início ao Carnaval brasileiro entra na avenida a partir desta sexta-feira (02), esbanjando beleza, brilho e muita criatividade. Se as fantasias e adereços é quem dão o toque do que vai ser contado na avenida, este ano, a história ganha mais um capítulo e quem entra em cena é projeto socioambiental ReciclaFolia, que vai conscientizar os foliões e recolher as fantasias que são descartadas.

Os resíduos receberão destinação correta antes que possam ser lançados no meio ambiente. Segundo a coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Socioambiental e Cultural do ReciclaFolia, Cida Moschem, o trabalho começa com a coleta do material na área do sambódrom. Depois, é feita uma triagem do que foi recolhido e, por último, é destinado a grupos cadastrados. Entre eles, os de empreendedores do artesanato, economia solidária e produtores culturais.

“Após os desfiles, os foliões costumam descartar os adereços e fantasias em lugares inapropriados. Aí começa o nosso trabalho e um ponto de coleta foi montado no sambódromo. Recolhemos esse material, que são reutilizados e transformados em arte, seja pelos empreendedores do artesanato, da economia solidária, seja por grupos de teatro. No Carnaval passado, recolhemos cerca de seis toneladas de resíduos, superando os anos anteriores. Mas, como essa festa vem crescendo a cada ano, acreditamos que esse número será ainda maior este ano”, contou Cida Moschem.

Ela disse também que, como este ano terá o desfile das campeãs, o trabalho será dividido. “A partir da sexta-feira (02), faremos o trabalho de conscientização para o destino correto das fantasias e também vamos recolher o que será descartado. Vamos voltar no dia dos desfiles das campeãs para continuar a nossa coleta e aqueles foliões que fizerem parte das escolas que não vão desfilar no dia do desfile das campeãs a gente vai buscar as fantasias que serão descartadas, e esse trabalho poderá ser tanto nos barracões quanto na casa da pessoa”, acrescentou a coordenadora do projeto.

Com o material coletado, o ReciclaFolia oferece oficinas de artesanato nas comunidades, escolas e instituições, fomentando a geração de renda e arteterapia. Outro trabalho realizado pela entidade é o de educação ambiental, promovido por meio de palestras que tratam da importância do reaproveitamento e a conscientização da preservação do meio ambiente. “Esse bate-papo é feito em escolas e comunidades e quem se interessar basta entrar em contato, por meio do número (27) 99637-3306, ou pelo Instagram, @reciclafolia.

O gerente de Economia Solidária da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Renato Alexandre Rangel de Jesus, ressaltou que a autarquia apoia os empreendedores no processo de reciclagem e reutilização das fantasias, gerando oportunidade e renda. “Uma das políticas públicas da Aderes é criar ações que possam contribuir com o desenvolvimento dos catadores de materiais recicláveis do Estado, que estão organizados. Por isso, apoiamos o trabalho realizado pelo ReciclaFolia, não só com o recolhimento das fantasias durante o Carnaval, mas em outras frentes”, salientou.

Renato de Jesus destacou ainda que todo mês os catadores organizados do Espírito Santo retiram cerca de 1.500 toneladas de resíduos do meio ambiente. “Esses trabalhadores retiram dos lixões mais de mil toneladas de material reciclado, o que movimenta cerca de R$ 1,5 milhão na economia do Estado. Essa é uma atividade que gera renda para muitas pessoas, e o que temos visto é o aumento do setor”, afirmou.