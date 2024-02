O Aeroporto de Guarapari, que enfrentava a ameaça iminente de interdição a partir de 10 de fevereiro devido a pendências em inspeções da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), recebeu o aval para continuar suas operações normalmente.

Na última quinta-feira (1º), o secretário de Turismo de Guarapari, Edgar Behle, anunciou que, após a prefeitura encaminhar as informações sobre as modificações realizadas no terminal, a Anac concedeu a liberação para pousos e decolagens na pista do balneário.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais da prefeitura, o secretário destacou a importância do aeroporto para a região: “Ressaltamos a grande importância do aeroporto de Guarapari no contexto estadual, principalmente para a Grande Vitória, como ponto estratégico de pousos e decolagens”.

Interdição. A ANAC explicou, por meio de nota, que a decisão de fechar o aeroporto poderia ser revertida, desde que a gestão do aeroporto realizasse as manutenções recomendadas para garantir que o terminal aéreo recebesse voos com segurança. Segundo o órgão, a medida seria uma resposta ao risco presumido para as operações aéreas no local.

Para reverter a situação, a Prefeitura de Guarapari afirmou que contou com o apoio do governador estadual para possibilitar as medidas necessárias.