Na manhã da última quinta-feira (23), ocorreu o lançamento oficial do movimento empresarial Guarapari em Ação (GEA). O evento aconteceu no Sesc de Guarapari e contou com 120 inscritos, entre empresários e empreendedores locais. O lançamento do GEA teve a presença do subsecretário de Turismo do ES, Gedson Merizio, do secretário de Turismo de Guarapari, Edgar Behle, do representante da Fecomércio, José Antônio Bof Buffon, do diretor da Samarco, Sérgio Mileipe, e demais lideranças locais e regionais.

Início. A associação teve início em maio deste ano, com uma reunião com 70 empresários realizada no auditório do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sindicig) de Guarapari. De lá para cá, foram 15 reuniões de trabalho, com 309 pessoas envolvidas.

O movimento GEA atua por meio do engajamento voluntário de empresários e executivos da iniciativa privada, concentrando esforços em áreas cruciais para a qualidade de vida na cidade.

A associação Guarapari em Ação, surgiu com 30 associados que representam diversos setores empresariais da cidade: construção civil, bares e restaurantes, hotéis e pousadas, comércio, indústria, prestação de serviços, contadores, etc. E uma das principais demandas dos empresários de diversos segmentos desde o começo, foi a qualificação de mão de obra.

“Qualificação profissional é uma das nossas principais bandeiras. Nós temos que mapear as necessidades da cidade e onde nós conseguimos ser efetivos nas nossas ações. Estamos aqui representando vários setores empresariais da sociedade. Vai ser um trabalho forte do Guarapari Em Ação, a gente vai buscar os parceiros, como Sesi e Senai. Eu fico esperançoso, animado para o ambiente de negócios da cidade, para geração de empregos na cidade, mas fico muito feliz e animado que a cidade vai colher bons resultados”, destacou o empresário, presidente do conselho do GEA, Rodolfo Mai.

Objetivos. O Guarapari em Ação tem como objetivo atuar como catalisador de ideias, organizador de debates e condutor de projetos e ações públicas que visem o desenvolvimento sustentável do município de Guarapari. O movimento empresarial visa fomentar mudanças nas relações entre o setor público e o setor privado, garantindo a transparência e a ética.

“Guarapari é uma cidade maravilhosa, ela tem tudo que você precisa, então isso atrai qualquer um que aqui chega, e comigo foi igual. Queremos fazer o melhor para o desenvolvimento sustentável e a melhoria para a qualidade de vida. E a nossa pressa é de chegar, mas chegar com qualidade. Nós vamos trabalhar dois focos, ambiente de negócios para gerar empregos e o outro é capacitar a mão de obra”, destacou o presidente do GEA, Durval Vieira de Freitas.

Município. Durante o lançamento, o empresário Léo de Castro, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), apresentou dados sobre os potenciais de Guarapari relacionados ao mercado de negócios e turismo.

“Guarapari já se apropriou dessa agenda de turismo que é o Espírito Santo. E quando você vai para fora do Estado, a cidade que as pessoas conhecem é Guarapari. É lógico que Guarapari precisa organizar o tema. E organizar é: trabalhar melhor a infraestrutura, debater os acessos da cidade, precisamos organizar essa parte de política pública e de ocupação adequada das praias. E Guarapari agora se lança numa agenda anual, passa a ter um turismo de montanha, a gente vai desconcentrar um pouco essa agenda só de dezembro, janeiro e fevereiro, para ter uma agenda mais espalhada no ano inteiro”, pontuou Léo de Castro.