O município de Guarapari vem alcançando índices significativos na redução de homicídios e de indicadores criminais, segundo dados da Polícia Militar. Em 2023, foi registrada a maior queda nos índices de homicídio da série histórica que se iniciou em 1996. Com isso, Guarapari é a cidade capixaba, com mais de 100 mil habitantes, que registrou a menor taxa de homicídios no ano de 2023, apontando uma queda de 22% em relação a 2022.

Registros. O 10º Batalhão da Polícia Militar, que atende o município, divulgou o resultado operacional de 2023. Entre os meses de janeiro a dezembro foram detidas 1.435 pessoas por crimes diversos e 196 mandados de prisão foram cumpridos. O número de homicídios caiu de 27 em 2022 para 21 em 2023.

Também foram cumpridos 47 mandados de busca e apreensão e 145 veículos com restrição de furto e roubo foram recuperados. Além disso, foram contabilizadas 580 ocorrências de apreensões de drogas e 70 armas de fogo foram retiradas das ruas do município.

Ações. O Tenente-coronel Ríodo Lopes Rubim, comandante do 10º Batalhão, destacou que “o sucesso das ações descritas acima, tanto na prevenção quanto na repressão aos crimes, é fruto do empenho e dedicação dos militares que não medem esforços para proporcionar um serviço de qualidade para a população capixaba, e que podemos afirmar que Guarapari continua sendo a cidade com mais de 100.000 habitantes mais segura do estado.”

A PM ressalta ainda que a integração com a Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e Município foram fundamentais para alcançar índices tão expressivos.