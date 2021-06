Os rodoviários, moradores em situação de rua, e funcionários do sistema prisional que atuam em Guarapari, vão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira em pontos de vacinação diferentes.

Os funcionários do sistema prisional serão vacinados no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, de 08 às 12h. A listagem foi fornecida pela Secretaria da Justiça (Sejus), e 100 doses foram destinadas para essa categoria.

Para os moradores em situação de rua foram disponibilizadas 104 doses e a vacinação acontece no Centro Pop, localizado em Perocão, de 8h às 12h. A listagem com os contemplados foi levantada pela Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac).

Os rodoviários que receberão a vacina nesta quarta-feira, serão os funcionários da empresa que realiza o transporte coletivo municipal em Guarapari. A vacinação vai acontecer na sede da Viação Lorenzutti, de 12h às 16h. Serão vacinados 267 rodoviários, e a listagem foi fornecida pela própria empresa.

Todos os contemplados vão receber a primeira dose da AstraZeneca. Para receber a vacina, os funcionários do sistema prisional de os rodoviários precisam levar o comprovante de serviço no setor, CPF, Cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

No caso dos moradores em situação de rua há um cadastro específico, uma vez que nem todos possuem as documentações necessárias.