Durante a cerimônia de posse dos membros do Conselho Municipal de Saúde de Guarapari, eleitos para o triênio 2021-2024, a presidente que ficou por anos a frente do Conselho, Regina Mello, comentou sobre os desafios que o próximo presidente e os novos membros terão que enfrentar na saúde do município.

Para Regina, os principais desafios estão na área médica das unidades de saúde básica e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), principalmente agora, em tempos de pandemia.

“A gente demanda de muitos problemas, entre os quais, e que vivem em evidência, como a UPA de Guarapari. Temos um problema sério com a falta de servidores, falta de concurso público. A defasagem na saúde, são problemas que vêm desde a área primária. Precisamos fiscalizar as políticas de saúde do município”, declara Mello.

Os novos membros do Conselho Municipal de Saúde tomaram posse na tarde da última sexta-feira, no Auditório “Paulo Freire”, na Semed. Dr. Paulo Ornelas, Dr. Reginaldo dos Reis Nogueira, Dr. Thiago Martins, Susana Rodrigues Reno, Clébio Brambati, Stela Maris, Daniela dos Santos, Luciely Ravani, Michelle Almeida e Edina Rodrigues, foram os nomes escolhidos para o triênio de 2021-2024.

“Os novos conselheiros são de grande importância para o município e também é importante que ele seja renovado. Precisamos fiscalizar as políticas de saúde do município, eu estou acabando meu mandato e acredito que precisamos renovar, por isso não irei me candidatar novamente”, disse a atual presidente.

O próximo presidente do Conselho Municipal de Saúde será eleito no dia 2 de junho, quando será realizada a primeira reunião ordinária com os novos membros, que irão escolher dentre uma das chapas, a nova presidência.

“A eleição será feita através das entidades representativas do Conselho, são vários segmentos, como sindicatos, trabalhadores da saúde, entre outros”, completa Mello.

Durante a cerimônia de posse dos novos conselheiros, autoridades municipais foram convidadas para compor a mesa da cerimônia ao lado da atual presidente do conselho.