A Guarda Civil Municipal da Serra (GCM) vai passar a contar em breve com armas longas. Os equipamentos, do tipo carabina calibre .40 e espingarda calibre 12, serão empregados na Romu (Ronda Ostensiva Municipal), grupamento tático que está sendo criado pela administração municipal.

O armamento foi doado pela Polícia Civil, de acordo com o contrato de doação Nº 00047/2021, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (31). Com a doação, a Guarda Civil Municipal vai contar com 10 carabinas e 10 espingardas.

Está previsto no contrato, ainda, a doação de 50 sparks – um tipo de pistola de choque elétrico, classificada como armamento de menor letalidade.

De acordo com a secretária-adjunta da Guarda Civil Municipal, Laís Araújo, a aquisição das armas longas é mais um passo dado para a criação da Ronda Ostensiva Municipal. “Em breve iremos contar com o grupamento tático, para colaborar ainda mais na preservação da ordem pública no município da Serra”.

Os agentes da GCM passarão pelo treinamento necessário para o uso dos novos armamentos.