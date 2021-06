A cidade de Guarapari alcançou um triste marco na tarde de hoje, registrando mais 2 pessoas mortas pela covid-19 e totalizando 401 óbitos pela covid-19. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Agora, Guarapari tem uma média de 0,79 pessoas mortas por dia, um aumento de mais de 22% comparando com os últimos 14 dias, quando a média era de 0,64. A taxa de letalidade da doença está em 2,6%.

Até o momento foram 15.640 casos confirmados, 14.789 curados, 9.465 suspeitos, 48.390 notificados, 23.285 descartados e 44.769 testes realizados. Os dados foram coletados do Painel Covid, atualizado pela Sesa e do Boletim Covid, atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Os dez bairros com mais casos confirmados são: Praia do Morro com 2.188, Muquiçaba com 1.170, Itapebussu com 990, Santa Mônica com 863, Ipiranga com 809, Centro com 764, Kubistchek com 534, São Gabriel com 475, Jardim Santa Rosa com 420 e Bela Vista com 413.

Espírito Santo

Já o estado do Espírito Santo registrou, até a tarde de hoje, 513.479 casos confirmados de contaminados pela covid-19, destes, 487.628 foram curados e 11.388 faleceram pela doença ou por complicações que ela causou.

Até agora o estado recebeu 2.583.830 doses das vacinas disponíveis, distribuiu 2.410.489 para os municípios que aplicaram 1.500.204 para a 1ª dose e 515.171 para a 2ª dose.