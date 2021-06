O município de Guarapari, que tem um índice de pobreza reconhecidamente alto pelo IBGE, e está passando por um inverno mais frio do que o habitual, tem diversas famílias passando necessidades, e devido à isso, uma campanha foi criada para tentar amenizar estas dificuldades, é o projeto Corrente do Bem, que está juntando doações de alimentos e cobertores para entregar aos moradores mais necessitados da cidade.

A campanha foi criada no dia 6 de maio deste ano, e é organizada por Rogéria Rangel, uma empresária da cidade. Até o momento, mais de 25 famílias já foram ajudadas em Guarapari, além das que também receberam mas moram em outros municípios, como Serra, Cariacica, Piúma, Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim.

O principal foco do projeto é receber doações de alimentos não perecíveis no geral, leites e biscoitos, mas devido ao inverno com temperaturas mais frias do que o normal, também podem estar sendo recebidos cobertores e roupas para crianças. Todos os materiais arrecadados são entregues e, caso as famílias autorizem, são tiradas fotos como registro para mostrar a quem doou e para incentivar novas doações.

“Começamos a campanha no dia 6 de maio desse ano e fomos recolhendo doações e divulgando para os clientes das lojas e para empresários amigos, que toparam em participar e ajudar estas famílias. Tudo arrecadado é entregue para estas pessoas e, caso elas deixem, nós registramos o momento para mostrar para quem doou e para que consigamos incentivar mais doações, visto que o projeto deu uma esfriada agora”, disse Rogéria.

A campanha, que não tem data para acabar, atende pessoas indicadas por associações de moradores e comunidades, que estão em situação de vulnerabilidade social, idosos que tem os responsáveis desempregados e famílias com crianças passando necessidades. As informações também são sempre checadas, para garantir que estão atendendo pessoas com real necessidade.

“As pessoas atendidas são indicadas por associações, comunidades, etc. Também são idosos que tem responsáveis sem emprego, precisando de ajuda, famílias passando necessidade, tudo nós verificamos para tentar auxiliar, eu mesma sempre vou com alguém para presenciar a situação e doar os alimentos, roupas e cobertores”, finalizou a organizadora do projeto, Rogéria Rangel.

Quem se interessar pela campanha e quiser doar, pode estar indo em alguma loja da Rangel, todas estão com caixas recolhendo os produtos. Caso o interessado não consiga ir até o local entregar, também poderá estar ligando para o número (27) 99620-1040, e marcando um horário para que busquem a doação em casa.

*Todas as fotos nesta matéria foram tiradas com autorização das pessoas envolvidas e com aviso de que seriam veiculadas em veículos jornalísticos, com o objetivo de sensibilizar a população e aumentar o alcance da ajuda.