A equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari realizou, na manhã desta quinta-feira (24), uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão no bairro Perocão, em Guarapari. Durante a ação, quatro pessoas foram presas e dinheiro e entorpecentes foram apreendidos.

A operação faz parte de uma ação inédita e coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério (Senad), e as secretarias de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal.

A operação teve apoio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Guarapari, da Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme), da Superintendência de Polícia Regional Sul (SPRS) e da Secretaria de Justiça.

“Em posse dos mandados, nossa equipe realizou diligências na casa de um suspeito de 26 anos, com apoio do canil da Secretaria da Justiça, em um aglomerado de casas. Foi realizada uma entrada simultânea entre as equipes e, durante as buscas, foram encontrados uma quantidade de entorpecentes, dinheiro e aparelhos celulares”, disse o delegado titular da Denarc de Guarapari, Guilherme Eugênio.

Quando os policiais bateram em uma das portas de outra residência e se identificaram, um homem de 28 anos atendeu a equipe e disse que poderia realizar buscas no local, pois não seria encontrado nada de ilícito em sua residência. Durante a varredura, os policiais encontraram uma quantidade de dinheiro em cima de um guarda-roupa, além de um rolo de papel alumínio, que é usado para embalos de entorpecentes.

“Após realizarmos as buscas, percebemos que o indivíduo estava sentado no sofá e muito nervoso. Quando pedimos para levantar, foram encontrados no encosto do móvel, alguns entorpecentes. Posteriormente, o cão da Sejus, conseguiu localizar, em cima de uma laje, uma sacola contendo entorpecentes”, relata o delegado Guilherme Eugênio.

Após realizarem buscas neste imóvel, os policiais foram para outra casa que, os suspeitos de 41 anos com mais outras duas pessoas, franquearam a entrada da equipe, que conseguiu entrar na residência. Lá foram encontradas maconha e crack.

Dando continuidade a operação, os policiais foram a outra residência de um homem de 21 anos. Durante as buscas, foi encontrado um pote grande, de 120 gramas de cocaína.

Os suspeitos, de 21, 28, 26 e 41, anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Guarapari, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de produtos roubados. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).