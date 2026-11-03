Copilota de 20 anos de família brasileira está entre as nove vítimas de acidente aéreo nos EUA

Um avião executivo particular decolado do Aeroporto Internacional de Austin-Bergstrom, no Texas, com destino às Bahamas, caiu em um bairro no Sul da Flórida no domingo (1º de novembro de 2026). A aeronave mergulhou de bico em direção ao solo e explodiu em uma gigantesca bola de fogo perto de uma via movimentada, criando uma cratera no asfalto.

De acordo com dados confirmados pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), as nove pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram no impacto. Entre as vítimas fatais está a copilota Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, filha de brasileiros.

Comunicação de Emergência e Dinâmica do Acidente

Segundo registros de áudio divulgados na plataforma de tráfego aéreo liveatc.net, a piloto da cabine reportou inicialmente a presença de “turbulência moderada”. Na sequência, informou problemas decorrentes de formação de gelo e turbulência severa, declarou estado de emergência e indicou que ingressava em uma zona de precipitação, solicitando autorização para subir de altitude.

Segundos antes do encerramento da transmissão, a tripulante emitiu o alerta de socorro: “Mayday, mayday… vamos bater no chão”. Em seguida, o contato via rádio foi interrompido. Registros em vídeo gravados por motoristas mostram a aeronave em posição quase vertical despencando do céu antes da colisão e explosão.

O impacto ocorreu próximo ao cruzamento da Military Trail com a 10th Avenue North. O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach isolou o tráfego em ambas as direções para o trabalho dos bombeiros e das equipes de resgate. O governador da Flórida, Ron DeSantis, classificou o episódio como um “acidente aéreo cataclísmico”, ressaltando que “parecia um míssil caindo”, e confirmou não haver registros de feridos em solo.

Conforme dados repassados pelo porta-voz do aeroporto de origem, Jim Reynolds, a aeronave era particular e operava sob a identificação de cauda N722BD.

Trajetória da Copilota Brasileira

A copilota Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, ganhou projeção na imprensa norte-americana em 2023, quando obteve a licença de piloto particular aos 17 anos, antes mesmo de obter a carteira de habilitação para dirigir automóveis.

Nascida em família brasileira, Nathalia cursou o ensino médio na West Boca Raton High School, na Flórida. Ela iniciou os estudos teóricos de aviação em 2020, impulsionada pelo incentivo do pai, que pilotava por lazer desde 2018.

A formação técnica envolveu aulas teóricas, treinamentos em simuladores de voo e avaliações práticas, com custos financiados pelo distrito escolar de Palm Beach County por meio de uma academia de aviação voltada a estudantes. Em setembro de 2023, ao atingir a marca de 88 horas de voo acumuladas, a jovem conquistou a licença para conduzir aeronaves particulares e transportar passageiros de forma não comercial.