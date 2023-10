Uma menina jogou entre meninos, pela primeira vez em competições oficiais no Estado, organizadas pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES). Foi a Liz Valverde Olímpio Rhem, zagueira de 13 anos, que ajudou o Porto Vitória a superar a Desportiva Ferroviária por 2 a 1, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.

O jogo aconteceu na manhã deste sábado (21), pela 1ª rodada do Campeonato Capixaba Sub-13. “Fico muito feliz, espero que eu possa abrir oportunidades para várias meninas também poderem participar, que elas possam jogar e se divertir igual a mim. Acho que eu joguei bem, o time também. Jogo futebol desde 2018 (com oito anos), em escolinhas, e o Porto Vitória é meu primeiro time. Eu comecei por causa do meu irmão (Pedro), que é goleiro. Eu queria também jogar e aí eu estou me divertindo”, comemorou Liz, filha de Luciano Olímpio e Polyana Valderde, que viram da arquibancada a ótima atuação dela.

“Foi uma alegria, sobretudo porque a gente enxerga que hoje o mundo está cada vez mais aberto para esse momento das mulheres. Elas viveram a proibição em relação ao futebol. E hoje você ter oficialmente a possibilidade de uma menina jogar com meninos é, sem dúvida nenhuma, uma perspectiva que se abre para um novo mercado, uma inserção, e um fomento para o crescimento do futebol feminino”, disse o pai.

A participação da Liz no Estadual Sub-13 foi possível porque, em março deste ano, a CBF regulamentou o futebol misto em competições amadoras e a FES seguiu essa diretriz.