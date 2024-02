Uma ação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio das Delegacias de Polícia (DP) de Presidente Kennedy e Itapemirim, e das Polícias Civil (PCERJ) e Militar (PMERJ) do Rio de Janeiro, prendeu, na manhã da última quarta-feira (21), um dos traficantes mais procurados do Espírito Santo.

Segundo informações de A Gazeta, o suspeito foi identificado como Cristiano de Freitas Santos, de 37 anos. Ele é apontado como responsável pelo abastecimento de drogas em diversas cidades do sul do Estado, entre elas Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes. A prisão ocorreu em uma ação conjunta na localidade de Lagoa de Cima, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Operação. Participaram da ação policiais civis da DP de Presidente Kennedy, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos dos Goytacazes e da 123ª DP (Macaé) do Rio de Janeiro, com o Batalhão Ação com Cães (BAC) da PMERJ. O indivíduo foi detido após as equipes realizarem um cerco no imóvel onde ele estava escondido. Com o homem, foram encontradas duas pistolas, além de um revólver e munições.

As investigações da Polícia Civil do Espírito Santo demonstraram que o detido seria um dos principais fornecedores de drogas do sul do Espírito Santo, em cidades como Presidente Kennedy, Marataízes, Cachoeiro do Itapemirim, entre outras. Ele é ligado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV).

O setor de inteligência da Delegacia de Marataízes, em parceria com a polícia carioca, teve êxito em identificar o imóvel em que o suspeito estaria. O juízo da Vara Criminal de Marataízes expediu um novo mandado de busca, na zona rural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

No dia 26 de janeiro, a Polícia Civil do Espírito Santo já havia realizado uma operação policial em uma das residências do investigado, em Marataízes, porém, no dia da ação, o suspeito não se encontrava no local, não sendo possível executar a prisão naquele momento.

Apreensão. Na residência do homem, foram apreendidas duas armas de fogo, além de três tabletes de crack, 150 pinos de cocaína, comprimidos utilizados para mistura de cocaína, 177 munições, um caderno com anotações do tráfico, uma bicicleta e um automóvel.

De acordo com as investigações, o criminoso já tinha quatro mandados de prisão em aberto, sendo dois por homicídio, um pelo município de Cariacica e dois pela vara de execução. Ainda de acordo com as investigações, o suspeito utilizava de dois documentos falsos.

Após a prisão no Estado do Rio de Janeiro, o investigado foi encaminhado para o Espírito Santo, onde foi dado o cumprimento do mandado de prisão preventiva e do auto de prisão em flagrante, em razão da litispendência, já que as ações penais já tramitam na Justiça capixaba. Após as formalidades, o detido será conduzido para um presídio de segurança máxima.