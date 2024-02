Único representante do Espírito Santo na competição, o surfista Alexandre Escobar está na disputa pelo Uruguay Longboard Festival, válido como primeira etapa do Circuito Sul-Americano da modalidade. As baterias tiveram início na quarta-feira (21), nas ondas da Playa Bikini, e seguem até o próximo domingo (25).

Alexandre Escobar é contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e compete na categoria profissional, em busca de uma vaga no circuito mundial. Há 25 anos, o Uruguai não sediava um evento da World Surf League (WSL) e a competição estreia no calendário da WSL South America como a primeira de Longboard.

O atleta explicou a importância da competição e mostrou empolgação com a primeira disputa da temporada, além de ressaltar o apoio recebido do programa Bolsa Atleta.

“Esse evento é muito importante para conseguir a vaga no circuito mundial. Fui finalista em um evento internacional sul-americano como esse em 2019 e agora estou buscando minha vaga novamente. Estou muito feliz em estar participando dessa competição aqui no Uruguai, pois é o primeiro evento do ano. Estou feliz com todo suporte dos meus patrocinadores e do Bolsa Atleta”, disse Alexandre Escobar.

No ano passado, o capixaba teve um bom rendimento e se destacou ao conquistar o terceiro lugar no ranking brasileiro de surf na categoria Masculino Pro, terminando a temporada entre os melhores atletas do Brasil na modalidade.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.