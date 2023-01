A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Iconha, localizou, na manhã de sábado (21), o corpo de Maria da Penha dos Santos Paracatú, de 46 anos, que estava desaparecida desde o dia 1º de dezembro de 2022. O corpo foi encontrado em adiantado estado de decomposição, em uma mata na zona rural de Alfredo Chaves, divisa com Vargem Alta.

Segundo as investigações, a vítima foi morta com golpes de arma branca e o corpo foi jogado em mata fechada da zona rural de Alfredo Chaves. O autor era ex-companheiro da vítima. Ela morava em Iconha e, no dia do desaparecimento, em 1º de dezembro, foi vista em Princesa e Virgínia Velha, em Rio Novo do Sul, e nos distritos de São José das Fruteiras e Jaciguá, em Vargem Alta.

Ainda de acordo com as investigações, a vítima teria saído para quitar uma dívida de R$ 400,00 que tinha com o ex-companheiro. O suspeito era possessivo e a perseguia mesmo após o término do relacionamento.

O titular da Delegacia de Polícia de Iconha, delegado Sebastião Caetano, informou que, após uma extensa investigação, o autor do feminicídio foi preso no dia 26 de dezembro do ano passado, em cumprimento ao mandado de prisão temporária, no bairro Novo Horizonte, em Iconha.

Já durante diligências realizadas nesse sábado (21), no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, o homem confessou o crime e levou a equipe até o local onde o corpo da ex-companheira foi deixado. O corpo da vítima foi localizado e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O suspeito vai responder por homicídio qualificado cometido contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e ocultação de cadáver. Ele segue preso no CDP de Marataízes.