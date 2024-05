O PL de Guarapari está buscando uma solução para o conflito entre o deputado estadual Danilo Baihense, que tenta ser candidato a prefeito e o presidente municipal da sigla, Vinícius Lino.

Segundo filiados do PL, o clima era tão ruim entre os dois, que o deputado bloqueou o presidente no WhatsApp. (Veja aqui). Para acabar com esse clima ruim, aconteceu na noite da última segunda (29), uma reunião que contou com a presença do Pastor Carlos Salvador, liderança estadual do partido. Após a reunião, foi divulgado um vídeo nas redes sociais do deputado com as três lideranças.

O problema entre o deputado e membros do partido teria começado, entre outras coisas, quando o deputado Danilo foi indicado para disputar a prefeitura de Guarapari pelo PL estadual. Além do que após isso, o deputado fez algumas reuniões em Guarapari, sem convidar os filiados do PL da cidade.

Isso causou muita chateação entre os filiados, levando vários deles até mesmo a sair do partido. Tentamos falar com o presidente municipal da sigla, Vinícius Lino, para saber se agora está tudo resolvido, mas ele não atendeu as nossas ligações.