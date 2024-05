Um caso inusitado chamou a atenção na noite de segunda-feira (29), quando um homem de 30 anos foi detido em flagrante por furto em um atacado localizado na BR 101, altura do bairro Valparaíso, na Serra.

Segundo informações de A Gazeta, o homem identificado como Carlos Augusto Alves Machado foi capturado pela Polícia Militar enquanto tentava sair do estabelecimento com nove peças de picanha maturada, avaliadas em R$ 1.233,43, escondidas em sua mochila. Seu cúmplice, que o acompanhava, conseguiu escapar.

Furto. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que Carlos Augusto colocava as peças de carne em sua mochila, tentando deixar o local sem efetuar o pagamento. Os seguranças abordaram o suspeito, que tentou fugir, e chegou a agredir um dos profissionais de vigilância usando um capacete. No entanto, ele acabou detido e algemado.

Testemunhas relataram que o comparsa de Carlos Augusto aguardava do lado de fora do supermercado, mas ao perceber a ação dos seguranças, fugiu em uma motocicleta.

Após a ocorrência, o homem foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado por roubo. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).